Sonuçları korkutucu! Makyajla uyuduğunuzda yüzünüzde neler oluyor?

Makyaj, hemen her gün yapılan bir rutin olsa da gün boyunca yüzünüzde kaldıktan sonra temizlenmesinin bir sakıncası yoktur. Fakat temizlemeyi “unutmak, üşenmek” gibi sebeplerle makyajla uyuyakalmak, çok da tahmin etmediğiniz sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden öncelikle nasıl bir sonuçla karşılaşacağınızı öğrenmek, daha dikkatli bir temizlik rutini izlemenizi sağlayabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:28

Makyaj, gün içerisinde kendinizi daha iyi hissetmenizi, bakımlı görünmenizi sağlayan önemli aşamalardan biri. Fakat doğru temizlenmediğinde veya olması gerektiğinden çok daha fazla yüzünüzde kalması durumunda daha fazla makyaj yapmanıza neden olabilecek sorunlar ortaya çıkarabilir. İşte makyajla uyuduğunuzda ortaya çıkabilecek sorunlar…

TIKANMIŞ GÖZENEKLER Silikon veya akrilik içeren makyaj ürünleri, cildinizdeki küçük gözeneklerden içeren sızar ve bakteri, doğal yağları içeriye hapseder. Bu durum ise yağ, ter ve ölü derinin bir araya gelerek cildinizde istenmeyen tıkanmış gözenek görüntüsüne neden olabilir. Her ne kadar gün içerisinde yaptığınızda da bu risk söz konusu olsa da doğru temizleme rutini ile bu riski ortadan kaldırabilirsiniz. Fakat geceleri makyajla uyuyakalmak, cildinize yenileme fırsatı vermediği için sorun yaratır. SİVİLCELİ BİR CİLT Uykudan önce çok zormuş gibi gelen makyaj temizleme rutini, cildinizin daha fazla oksijen almasını sağlayan önemli adımlardan biri. Bunu yapmadığınız takdirde cilt yüzeyindeki makyaj ürünlerinden kalan tahriş edici kimyasallar, oksijen alımını da kısıtlayarak sivilceli bir cilde neden olabilir.

ERKEN YAŞLANMA SEBEBİ Makyaj ürünlerindeki kimyasallar, olmaları gerekenden çok daha uzun süre cildinizde kaldığında cildin yaşlanmasını tahmin edilenden çok daha hızlı hale getirebilir. Cilt yenilenmesinin en uygun zaman aralığı olan geceleri, eğer temiz bir cilde sahip değilseniz yaşlanma sürecini de hızlandırmış olabilirsiniz. Üstelik gece temizlenmeyen makyaj, gün içerisinde maruz kalınan çevre kirliliğinin cildinizde etkili bir şekilde sonuçlarını göstermeye neden olabilir.

GÖZ ENFEKSİYONUNA NEDEN OLABİLİR Göz sağlığı uzmanları, birçok makyaj ürününün formaldehit, ağır metaller veya toksinler içerebileceği konusunda sıklıkla uyarıyor. Gözlerinizde kalan bu kimyasal ürünler, kirpiklerinizin dökülmesine ve hatta uzun süre kaldığında kirpik diplerinde iltihaplanmalara neden olabilir. Bu nedenle göz sağlığınız için düzenli bir temizlik oldukça önemlidir. ÇATLAMIŞ DUDAKLAR Gün içerisinde sürülen ruj, sürekli olarak yemek yeme, bir şeyler içme gibi aktiviteler nedeniyle tam olarak aynı düzeyde kalmaz. Fakat geceleri silinmeyen ruj, uzun süre boyunca değişmeden kalacağı için dudaklarınızın kendini yenileme fırsatını ortadan kaldırır. Bu nedenle yenilenmemiş ve kurumuş dudaklar ortaya çıkacağı için sabahları uyandığınızda çatlamış dudaklarla karşılaşabilirsiniz.