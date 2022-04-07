Sosyal medya ikiye bölündü! Sahte çil yapmak için öyle bir yöntem denedi ki…

TikTok'ta @sydneypurl adlı kullanıcı tarafından yayınlanan bir video, tüm sosyal medyayı karıştırdı. Kullanıcı, kendisine sahte çil yapmak için geçici saç boyası spreylerinden kullanarak oldukça ilginç sonuçlar elde ediyor.
Bu videonun ardından birçok kişi tarafından denenmesine neden olan bir akımın da fitilini de ateşlemiş oldu. Sahte çil hareketinin sonuçları ise herkeste beklenen sonuçları sunmadı. TikTok kullanıcısı, sahte çiller için saç spreyini hafifçe ve belli bir mesafeden yüzüne sıktı ve elde ettiği sonuç inanılmazdı. "Bunun bu kadar gerçekçi göründüğüne inanamıyorum" diyen genç kadın, birçok insanın market raflarına akın etmesine neden oldu.
2 milyondan fazla izlenen bu video, defalarca paylaşılırken aynı zamanda bu keşfi sayesinde birçok kişi tarafından tebrik edildi. Fakat tüm yorumlar olumlu değildi. Örneğin; Maggie A adındaki güzellik ipuçlarıyla öne çıkan bir profile sahip olan kullanıcı, uyguladıktan sonra hayatının en kötü deneyimi olduğunu söyledi. Sahte çiller elde etmek için sıktığı spreyin çok koyu lekelere neden olduğunu gösterdi. "Tam bir dalmaçyalı gibi" göründüğünü söyleyen genç kadın, uygulanmasını önermediğini dile getirdi.
Diğer kullanıcılar ise ten rengine uymayan bir saç boyası tercih ettiği için böyle bir sonuca neden olduğunu söyleseler de herkeste aynı etkiyi göstemediği netti. Boyanın yüzünün her yerine fışkırması sonucunda oldukça kötü bir görüntüyle karşılaşan bir kadın ise durumun ne kadar kötü olabileceğini gösterdi.
Yeni çil modası, tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Birçok insanın bu görünümü elde etmek için çaba göstermesinin sebebi ise aslında Sussex Düşesi Meghan Markle olarak görülüyor. "Fakefreckles" (sahte çiller) etiketiyle tüm sosyal medyada dolaşan Meghan Markle görüntüleri, bu sahte çilller için birçok yöntemin denendiği videoları da beraberinde getirdi.