Sosyal medya ikiye bölündü! Sahte çil yapmak için öyle bir yöntem denedi ki…

TikTok'ta @sydneypurl adlı kullanıcı tarafından yayınlanan bir video, tüm sosyal medyayı karıştırdı. Kullanıcı, kendisine sahte çil yapmak için geçici saç boyası spreylerinden kullanarak oldukça ilginç sonuçlar elde ediyor.

Bu videonun ardından birçok kişi tarafından denenmesine neden olan bir akımın da fitilini de ateşlemiş oldu. Sahte çil hareketinin sonuçları ise herkeste beklenen sonuçları sunmadı. TikTok kullanıcısı, sahte çiller için saç spreyini hafifçe ve belli bir mesafeden yüzüne sıktı ve elde ettiği sonuç inanılmazdı. "Bunun bu kadar gerçekçi göründüğüne inanamıyorum" diyen genç kadın, birçok insanın market raflarına akın etmesine neden oldu.