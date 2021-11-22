Tarihi geçmiş ruj nasıl anlaşılır? Bu şekilde kokuyorsa…

Diğer tüm makyaj ürünleri gibi rujların da raf ömrü vardır. Bu nedenle rujlarınızı yeniden eskiye doğru dizmeyi unutmayın. Özellikle aldığınız rujların nasıl bozulduğunu anlayabilmek için birkaç detaya göz atılmalıdır. İşte o ipuçları...

Yapabileceğiniz en basit şey son kullanma tarihini kontrol etmektir.

Yıllar önce satın aldığınız ruju kullanmayı düşünüyorsanız, durmanız gerekiyor. İyi bir markanın ruju 12-18 ay kadar kalıcıdır. Rujunuzun kullanımının iyi olup olmadığını anlamanın basit yolları:

BUNLARI FARK ETMEZ VE ESKİ BİR RUJ KULLANIRSANIZ ŞUNLAR OLABİLİR:

Ağız çevresinde ve çevresinde kaşıntı

Süresi dolmuş rujlar, ağız içinde ve çevresinde kaşıntıya neden olabilecek tahriş edici ve bakterilere sahip olabilir. Ruj, kompleks bir yapıya sahip olan ve kolaylıkla kuruluk, kaşıntı ve ağrı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilen lanolin içerir.

Böbrek yetmezliği, anemi ve beyin hasarı

Süresi dolmuş rujda bulunan lanolin güçlü bir maddeye sahiptir. Rujlar, dudaklar tarafından emilebilen havadaki toz, bakteri, virüs ve ağır metalleri emebilir. Ruj sürerken yiyip içtiğinizde bunlar vücuda girer ve sizi hasta edebilir.

Rujlar ayrıca yüksek miktarda kurşun ve kadmiyum içerir. Son kullanma tarihi geçmiş rujların kullanılması kurşun zehirlenmesine yol açarak böbrek yetmezliğine, kansızlığa, beyin hasarına ve beyin nöropatisine neden olabilir.

Meme tümörü

Rujlardaki BHA dahil koruyucular ve zararlı maddeler yarı kanserojendir. Süresi dolmuş ruj sürüldüğünde meme tümörüne yol açabilir. Tarihi geçmiş bir ruj sürdükten sonra herhangi bir sorun hissederseniz dermatoloğunuza danışın.