Tedavi edilmezse kelliğe neden oluyor! Kepek sorununu çözen en etkili yöntem...

Kepek için başka bir ürün de limon suyudur. Sitrik asit içerdiğinden kepekten kurtulmanın mükemmel bir yoludur. Bu asit, saç dökülmesine katkıda bulunabilecek mantar ve yağın saç derisini temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca limon suyu saçlarınızın sağlıklı ve hacimli görünmesini sağlayabilir. C vitamini açısından zengin olan portakal suyu da kepek tedavisine yardımcı olabilir.

Kepek stres gibi birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Örneğin iyi bir şampuan kepekten kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, şiddetli kepekten muzdaripseniz, kepekten saç dökülmesine yönelik evde uygulayacağınız bir yöntemin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için bir dermatoloğa danışabilirsiniz.