Tedavi edilmezse kelliğe neden oluyor! Kepek sorununu çözen en etkili yöntem...

Kepek sorununu gidermede kullanabileceğiniz en etkili yöntemler ise şöyle…
SALİSİLİK ASİT İÇEREN ŞAMPUANLAR
Salisilik asitli şampuanlar, ölü deri hücrelerinin saç derisini temizleyerek saç dökülmesini ve kepek oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Ölü hücreler kalın yamalar halinde birikerek tahrişe ve kaşıntıya neden olabilir. Salisilik asitli bir şampuan ise bu kalın katmanları parçalayarak nemi arttırır. Aynı zamanda kuru, pul pul cilde yol açan yaygın bir saç derisi sonucu oluşan olan kepekle savaşmaya da yardımcıdır.
Salisilik asit, birçok cilt bakım ürününde ve şampuanda yaygın olarak bulunan bir anti-inflamatuar bileşiktir. Ayrıca sedef hastalığının tedavisine yardımcı olur ve başka tıbbi faydaları vardır. Saç derisini temizleyerek ve pulları, ölü deri hücrelerini ve yağı uzaklaştırarak çalışır. Kuru cildin neden olduğu kaşıntıyı yatıştırdığı için kepeğe de yardımcı olabilir.
Salisilik asitli bir şampuan, mevsimsel veya günlük kullanım için mükemmel bir seçimdir. İçeriği hafiftir, ek olarak saç derisini nemli tutmak için düzenli olarak kullanılabilir. Birçok kepek şampuanı saç derisini soyar, bu nedenle nazik ama etkili olanı kullanmak önemlidir. Bu şampuanlar genellikle saç derisinin nem dengesini korumak için saç kremi ile birlikte kullanılır.
Salisilik asit, birçok cilt problemi için etkili bir tedavidir ve kozmetik ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Aslında, birçok popüler cilt bakım ürününün temel bileşenidir. Mükemmel bir eksfoliyandır ve kafa derisinde sebum oluşumunu azaltabilir.
EVDE DOĞAL ÇÖZÜMLER
Kepeğin neden olduğu saç dökülmesi için, sorunla mücadeleye yardımcı olabilecek birkaç doğal ürün de vardır. Sarımsak, bu malzemelerden biridir ve mantar önleyici, antibakteriyel ve iltihap önleyici özellikleri onu kepek için etkili bir yöntem haline getirir. Ayrıca saç sağlığı için iyi olan A ve C vitaminleri, lif ve magnezyum ve amino asitler bakımından da yüksektir. Aloe vera suyu ile birlikte kafa derisine uygulanabilir ve ardından iyice durulanabilir.
Kepek için başka bir ürün de limon suyudur. Sitrik asit içerdiğinden kepekten kurtulmanın mükemmel bir yoludur. Bu asit, saç dökülmesine katkıda bulunabilecek mantar ve yağın saç derisini temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca limon suyu saçlarınızın sağlıklı ve hacimli görünmesini sağlayabilir. C vitamini açısından zengin olan portakal suyu da kepek tedavisine yardımcı olabilir.
Kepek stres gibi birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Örneğin iyi bir şampuan kepekten kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, şiddetli kepekten muzdaripseniz, kepekten saç dökülmesine yönelik evde uygulayacağınız bir yöntemin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için bir dermatoloğa danışabilirsiniz.
Kepeği tedavi etmenin bir başka yolu da elma sirkesi kullanmaktır. Bu solüsyon kepeğe neden olan mantarı öldürür. Ayrıca saç derisinin pH dengesini geri kazanmaya ve kabarmayı gidermeye yardımcı olur. Karışımı günde beş ila yedi gün boyunca saç derinize uygulamak sorunu hafifletmeye yardımcı olabilir.
Karbonat da kepek için etkili bir ev ilacıdır. Saç derinize uygulayabilir ve karbonatı çıkarmak için hafif bir şampuanla yıkayabilirsiniz. Bu tedavi saç derinizi kurumasına neden olmadan ölü deriyi pul pul dökecektir. Ayrıca saç derinizde kepeğe neden olabilecek fazla yağın emilmesine de yardımcı olur.