Tek seferde kusursuz eyeliner çekmenin sırrı! Yapmanız gereken tek şey…

Birçoğumuz eyeliner çekerken, çeşitli teknikler deneriz. Kolun titremesi, dışarıya taşması gibi de kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Fakat öğreneceğiniz birkaç küçük yöntemlerle el alışkanlığınız oluşacak ve daha rahat makyajınızı tamamlayabileceksiniz. Cildinize başka bir şey yapmasanız bile eyeliner sürerek, ufak bir dokunuşla harikalar yaratmış olacaksınız. Doğru uygulandığında, eyeliner; dikkatleri üzerine çekerek gözlerinizi canlandırabilir. İşte bu teknikler ile rahat bir şekilde uygulama yapabileceksiniz.
KLASİK ÇİZGİ
Daha şık eyeliner tekniklerini denemeden önce klasik çizgide ustalaşmanız gerekiyor. Bu, ister üst ister alt göz kapağınızda olsun, kirpik çizginizi içten dış köşelere kadar takip etmektir. Klasik çizgiler sıvı kurşun kalem ve jel astarlarla iyi uyum sağlar. Ancak asıl önemli olan kapaklarınızı çekmeden kaplama sanatında ustalaşmaktır. Kirpiklerinizin tabanına mümkün olduğunca yakın olan kapak çizginiz boyunca küçük çizgiler yaparak başlayın. Ardından geri dönün ve ilk tirelerinizle aynı genişliği koruduğunuzdan emin olarak boşlukları yavaşça doldurun.
KEDİ GÖZÜ
Kedi gözü, gözlerinizin kalkık görünmesini sağlayan klasik bir astar tekniğidir. Gözlerinizin dış köşesinin hemen ötesine yukarıya doğru küçük bir çizgi ekleyerek gözlerinizin çekik görünmesini sağlayacaktır. İçten dışa doğru çizmeniz işinizi daha da kolaylaştıracak.
KANAT UCU
Kanat ucu tekniğinin tek farkı, çizginin uzunluk ve kısalığıdır. İstediğiniz kadar uzun tutabilir ya da kısaltabilirsiniz. Bu tekniği uygularken, aynaya bakın ve gözünüz kapalıyken başınızı yana çevirin. Önce çerçevesini çizin, sonrasında içini doldurun. Böylece istediğiniz güzel görünüme kavuşmuş olacaksınız.
DUMANLI ASTAR
Dumanlı göz kalemi; sadece göz altı ve dış köşelerde, astarı lekelediğiniz anlamına gelir. Bu eyeliner numarası için, tercihinize bağlı olarak birden fazla eyeliner ürünü veya göz farı kullanabilirsiniz. Aslında kedi gözüne benzeyecek, ama aynı zamanda göz altınızı da çizeceksiniz. Örneğin; üst göz kapağını oluşturmak için sıvı bir astar kullanabilir, ancak daha sonra göz altı çizgisi ve kedi gözü hareketi oluşturmak için bir kurşun kalem, gölge veya jel astar kullanabilirsiniz.
EKSTRA PÜF NOKTALAR
Titreyen ellerinizle bu teknikleri uygulayamıyorsanız, kirpik kıvırıcısı ile rahatlıkla eyeliner çekebilirsiniz! Sadece kirpiklerinizi kıvırmakla kalmıyor, aynı zamanda güzel bir eyeliner çekmenizide sağlıyor. Kirpik kıvırıcının iç tarafına eyeliner sürün, sonrasında gözünüzün kenarına doğru bastırın. Böylece kusursuz bir eyeliner'a sahip olacaksınız.