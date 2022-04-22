Tek seferde kusursuz eyeliner çekmenin sırrı! Yapmanız gereken tek şey…

Kanat ucu tekniğinin tek farkı, çizginin uzunluk ve kısalığıdır. İstediğiniz kadar uzun tutabilir ya da kısaltabilirsiniz. Bu tekniği uygularken, aynaya bakın ve gözünüz kapalıyken başınızı yana çevirin. Önce çerçevesini çizin, sonrasında içini doldurun. Böylece istediğiniz güzel görünüme kavuşmuş olacaksınız.

DUMANLI ASTAR

Dumanlı göz kalemi; sadece göz altı ve dış köşelerde, astarı lekelediğiniz anlamına gelir. Bu eyeliner numarası için, tercihinize bağlı olarak birden fazla eyeliner ürünü veya göz farı kullanabilirsiniz. Aslında kedi gözüne benzeyecek, ama aynı zamanda göz altınızı da çizeceksiniz. Örneğin; üst göz kapağını oluşturmak için sıvı bir astar kullanabilir, ancak daha sonra göz altı çizgisi ve kedi gözü hareketi oluşturmak için bir kurşun kalem, gölge veya jel astar kullanabilirsiniz.