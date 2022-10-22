Tek seferde onlarca yaş yaşlandırıyor! Saçlarınızda sakın bu rengi kullanmayın

Saç uzmanı, ayrıca tek bir renk ile tüm saçı boyamanın da hatalar arasında bulunuyor. Daha koyu bir renkle beyaz saçları gizlemeyi düşünseniz de tüm saçınızı tek renge boyamamanız gerektiğini dile getiriyor. Koyu ve tek renk saç, gözlerinize ve elmacık kemiklerinize dikkat çektiği için yaşlanmanın göstergesi olabilecek şekilde sizi de yaşlı gösterir.

AÇIK BİR TON KULLANIN

Tercih ettiğiniz saç rengi ile nasıl daha genç görüneceğinizin sırrını ise birkaç ipucu olarak veren Lazou, genç bir ışıltı kazanmak için yüzün etrafındaki saçlarınıza daha açık bir ton renk eklemeyi öneriyor.

Çoğu insan daha genç görünmek için beyazları saklamanız ve sarışın olmanız gerektiğini düşünür. Ancak sanılanın aksine aslında sizi daha genç gösterebilen karamel, bal, altın ve çilek tonlarıdır. Karamel vurguları, eklenen boyutla saçınıza sıcak bir ton ekleyebilir ve ekstra hacim izlenimi vermenize yardımcı olabilir.