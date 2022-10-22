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Tek seferde onlarca yaş yaşlandırıyor! Saçlarınızda sakın bu rengi kullanmayın

Saç renginiz, yaşınızla ilişkili olarak farklı detaylar sunuyor. Örneğin; yanlış bir renk tercihi, sizi olduğunuzdan onlarca yaş daha yaşlı gösterebilir. Bu nedenle saç rengi tercihinde dikkatli olmak büyük önem taşıyor. İşte tercih sırasında dikkat edilmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:45
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Tek seferde onlarca yaş yaşlandırıyor! Saçlarınızda sakın bu rengi kullanmayın

Saç Bakım Uzmanı ve Kuaför Nicky Lazou, saç boyama işleminin hatalı olması durumunda yaşlı gösterirken, tam aksi yönde, doğru saç rengi tercihinin yaşınızdan oldukça genç göstermeyi mümkün kılabileceğine vurgu yapıyor.

BÜYÜK HATALARIN BAŞINDA GELİYOR

Lazou, meslek hayatında gördüğü en büyük yanlışların, saç boyalarındaki tercihlerle ortaya çıktığnı belirtiyor. Stilist, kadınların daha yaşlı görünmemek için bazı renklerden kaçınması gerektiğine vurgu yaptı. Lazou, "beyazların saçları kapatamayacak kadar açık renk tercihlerinin" en büyük hataların başında geldiğini dile getiriyor.

YAŞLI GÖSTERİYOR

Saçlarınız doğal olarak açık bir renk veya sarı değilse, saç rengini önemli ölçüde açık renk olarak kullanmanın, özellikle ten rengi ile çelişiyorsa, kişileri yaşlı gösterebilir. Saç rengini açmak, beyaz saçları gizlemenin etkili bir yolu olsa da, saçınızın rengiyle uyumlu bir ton kullanmak büyük önem taşıyor.

BEYAZ SAÇLARI GİZLEMEK İÇİN FARKLI BİR YOL BULMALISINIZ

Saç uzmanı, ayrıca tek bir renk ile tüm saçı boyamanın da hatalar arasında bulunuyor. Daha koyu bir renkle beyaz saçları gizlemeyi düşünseniz de tüm saçınızı tek renge boyamamanız gerektiğini dile getiriyor. Koyu ve tek renk saç, gözlerinize ve elmacık kemiklerinize dikkat çektiği için yaşlanmanın göstergesi olabilecek şekilde sizi de yaşlı gösterir.

AÇIK BİR TON KULLANIN

Tercih ettiğiniz saç rengi ile nasıl daha genç görüneceğinizin sırrını ise birkaç ipucu olarak veren Lazou, genç bir ışıltı kazanmak için yüzün etrafındaki saçlarınıza daha açık bir ton renk eklemeyi öneriyor.

Çoğu insan daha genç görünmek için beyazları saklamanız ve sarışın olmanız gerektiğini düşünür. Ancak sanılanın aksine aslında sizi daha genç gösterebilen karamel, bal, altın ve çilek tonlarıdır. Karamel vurguları, eklenen boyutla saçınıza sıcak bir ton ekleyebilir ve ekstra hacim izlenimi vermenize yardımcı olabilir.

VURUCU RENK: SARI

Beyazları kapatmak için gerçekten biraz daha sarışın olmak istiyorsanız, altın bir balyaj harika bir seçimdir, çünkü aynı zamanda doğal renginize daha yakın kalmanıza yardımcı olur ve yüzünüzü çerçevelemek için kullanıldığında gerçekten vurucu bir sonuç olabilir.

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