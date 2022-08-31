Ter kokusundan sonsuza dek kurtulacaksınız! Üstelik tamamen doğal bu yöntemle…

Deodorantlar ve roll-onlar ani gelişen ter, çeşitli vücut kokuları üzerinde vazgeçilmez seçeneklerden biri. Vücut kokusuyla mücadele etmek için kullanılan bu ürünler, aynı zamanda kimyasal içeriklere sahip olduğu için bazı insanların vazgeçmek istediği bakım malzemeleri arasında yer alıyor. Deodoranta alternatif olarak bazı durumlarda, doğal ürünler de kullanabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.08.2022 09:11 PAYLAŞ ABONE OL

Bazı deodorantların hormonları bozan ve kanserle bağlantılı parabenler içerdiği biliniyor. Journal of Inorganic Biochemistry, deodorantların, göğüs dokusunda gen dengesizliğine ve tümörlerin ve kanser hücrelerinin büyümesine neden olabilecek alüminyum içerdiğini bildirmektedir. Özellikle içeriğine dikkat ederek deodorant seçimi yapmak, bu nedenle büyük önem taşıyor. İşte deodorant alternatifi doğal tarifler…

LİMON SUYU Limon, içeriğindeki sitrik asit sayesinde, vücutta istenmeyen kokulara neden olan bakterilerden kurtulmanızı sağlar. Bir limonu ikiye böldükten sonra, suyunu sıkın ve koltuk altlarınızı bir pamuk yardımıyla silin. Bu sayede, birçok bakteriyi ortadan kaldırabilirsiniz.