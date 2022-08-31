Ter kokusundan sonsuza dek kurtulacaksınız! Üstelik tamamen doğal bu yöntemle…

Bazı deodorantların hormonları bozan ve kanserle bağlantılı parabenler içerdiği biliniyor. Journal of Inorganic Biochemistry, deodorantların, göğüs dokusunda gen dengesizliğine ve tümörlerin ve kanser hücrelerinin büyümesine neden olabilecek alüminyum içerdiğini bildirmektedir. Özellikle içeriğine dikkat ederek deodorant seçimi yapmak, bu nedenle büyük önem taşıyor. İşte deodorant alternatifi doğal tarifler…
LİMON SUYU
Limon, içeriğindeki sitrik asit sayesinde, vücutta istenmeyen kokulara neden olan bakterilerden kurtulmanızı sağlar. Bir limonu ikiye böldükten sonra, suyunu sıkın ve koltuk altlarınızı bir pamuk yardımıyla silin. Bu sayede, birçok bakteriyi ortadan kaldırabilirsiniz.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağının kendine özgü kokusu, birçok kişinin en sevdiği aromalardan birine sahip. Vücut kokusunu gidermeye yardımcı olan antibakteriyel özelliklere sahiptir. Hindistan cevizi yağını çok fazla olmayacak şekilde hafifçe parmaklarınızla veya pamuk yardımıyla koltuk altlarınıza sürerek kullanabilirsiniz.
TUZ
Tuz, doğadaki en iyi antibakteriyel malzemelerin başında geliyor. Suya karıştırdığınız tuzu iyice erittikten sonra koltuk altlarınıza iyice uygulayın. Banyodan çıkmadan hemen önce bu karışımı uygulayarak ter kokusundan uzun bir süre uzak kalabilirsiniz.
KABARTMA TOZU
Kabartma tozu, PH seviyelerini değiştirerek, teri emerek ve bakteri üremesini önleyerek kokuyu nötralize eder. Koltuk altlarınıza pudra gibi uygulayın.
GÜL SUYU
Gül suyu, gül yapraklarının damıtılmasıyla elde edilir. Gül suyunun saymakla bitmeyen faydalarından biri, koltuk altlarınızdaki kokuyu nötralize etmek için kullanılabilecek antibakteriyel özelliklerdir. İhtiyaç duyduğunuzda koltuk altlarınıza uygulayabilirsiniz.