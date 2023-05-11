Tıkanmış gözenekleri anında açan maske! Siyah nokta derdini bitiriyor…

Bu maske, tıkanmış gözenekleri açmak için oldukça etkilidir. Aktif karbon tozu, ciltteki toksinleri ve kirleri emerken, hindistan cevizi yağı ve bal, cildi nemlendirir ve yatıştırır. Yulaf ezmesi ise gözenekleri derinlemesine temizler ve cildi sıkılaştırır.

Bu maskeyi haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz. Ancak, herhangi bir alerjiniz varsa veya cildiniz hassassa, öncelikle küçük bir alanda denemeden önce kullanmamanızı öneririz. Ayrıca, herhangi bir cilt rahatsızlığı veya sorununuz varsa, öncelikle bir dermatolog veya uzman bir cilt doktoruyla konuşmanızı tavsiye ederiz.