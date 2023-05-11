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Tıkanmış gözenekleri anında açan maske! Siyah nokta derdini bitiriyor…

Tıkanmış gözenekler, siyah noktalar, sivilce ve yağlı cilt problemleri gibi sorunlar, cilt bakımı rutinlerinde en sık karşılaşılan şikayetlerden biridir. Bu problemlerin bir çözümü olarak birçok ürün bulunmaktadır. Ancak, tıkanmış gözenekleri anında açan maske, bu sorunların çözümüne yönelik en etkili seçenek olacaktır.

Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:05
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Tıkanmış gözenekleri anında açan maske! Siyah nokta derdini bitiriyor…

Tıkanmış gözeneklerin nedeni, cildin ürettiği fazla yağ ve ölü cilt hücrelerinin gözeneklerde birikmesidir. Bu birikintiler, gözeneklerin tıkanmasına ve ciltte sivilce ve siyah nokta gibi sorunların oluşmasına neden olur. Tıkanmış gözeneklerin açılması, cildin daha temiz ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Önereceğimiz bu maske cildinizde biriken ölü deriyi ve yağı temizleyerek tertemiz bir cilde sahip olmanızı sağlayacak.

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı aktif karbon tozu
  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 2-3 damla lavanta yağı (isteğe bağlı)

Yapım adımları:

  • Aktif karbon tozunu bir kaseye koyun.
  • Hindistan cevizi yağı, bal ve yulaf ezmesini ekleyin ve karıştırın. İsteğe bağlı olarak, lavanta yağı da ekleyebilirsiniz.
  • Karışım homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.
  • Hazırladığınız maskeyi yüzünüze uygulayın ve göz çevresi ve dudaklarınızı kapattığınızdan emin olun.
  • Maskeyi 15-20 dakika bekletin, ardından ılık su ile durulayın.
  • Cildinizi nazikçe kurulayın.

Bu maske, tıkanmış gözenekleri açmak için oldukça etkilidir. Aktif karbon tozu, ciltteki toksinleri ve kirleri emerken, hindistan cevizi yağı ve bal, cildi nemlendirir ve yatıştırır. Yulaf ezmesi ise gözenekleri derinlemesine temizler ve cildi sıkılaştırır.

Bu maskeyi haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz. Ancak, herhangi bir alerjiniz varsa veya cildiniz hassassa, öncelikle küçük bir alanda denemeden önce kullanmamanızı öneririz. Ayrıca, herhangi bir cilt rahatsızlığı veya sorununuz varsa, öncelikle bir dermatolog veya uzman bir cilt doktoruyla konuşmanızı tavsiye ederiz.

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