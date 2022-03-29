Tüm lekeleri bitiriyor! Pürüzsüz bir cildin sırrı bu besinde

Cilt, neler tükettiğinizi yansıtan bir ayna gibi denilebilir. Bu nedenle sağlıklı beslenme, aynı zamanda güzelliğinizi de etkileyen en önemli faktörlerinden biri. Doğru tercihler, uzun yıllar boyunca genç ve sağlıklı bir cilt yapısına sahip olmanızı sağlıyor. İşte sağlıklı bir cilt için tüketmeniz gereken o 5 besin…
AVOKADO
E ve C vitaminleri açısından zengin olan avokado, aynı zamanda cildin canlı görünümünü destekleyen sağlıklı yağlar açısından da oldukça zengindir. Cildi hasardan korumaya yardımcı olan bu içerikler, aynı zamanda cilt onarımını hızlandırmaya yardımcı olur. Avokado ayrıca kuru cildi ortadan kaldırma gücüne sahip olan biotin yönünden de zengindir. Hem düzenli olarak tüketebilir hem de yüz maskesi olarak uygulayabilirsiniz.
TATLI PATATES
Tatlı patates, parlak ve sağlıklı bir cilt için ihtiyaç duyulan C ve E vitaminin en büyük kaynaklarından biri. Üstelik bu kök sebze, yoğun C vitamini içeriği sayesinde cildin sıkılaşmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca ciltteki lekeleri ve koyu lekeleri önlemeye yardımcı olan antosiyaninler sayesinde lekesiz bir cilde sahip olmayı sağlar.
PORTAKAL
Portakallar, yüzünüzdeki ölü hücrelerin temizlenmesine ve ciltteki gözeneklerden kurtulmaya yardımcı olan sitrik asit içerir. Ayrıca cildinizin pH'ını dengelemeye yardımcı olan ve nemli kalmasını sağlayan potasyum içerir. Portakallar ayrıca cildin dış tabakasını güçlendiren ve yüzünüzdeki kan akışını artıran A vitamini açısından da zengindir.
DOMATES
Domatesler, temiz ve sağlıklı bir cilt için oldukça etkilidir. Domates, cildinizin parlamasına yardımcı olan potasyum ve C vitamini yönünden zengin olması sayesinde ciltte yenilenmeyi sağlar. Üstelik yaşlanma gibi cilt hasarlarını tedavi etmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Cildi sıkılaştırmayı sağlarken aynı zamanda akne ve siyah noktaları da azaltır.
HAVUÇ
Cildin sağlıklı kalması ve cilt yaşlanmasına neden olan toksinlerin atılmasını sağlayan antioksidanlar ve A vitamini bakımından oldukça zengin olan havuç, yara izlerini ve lekeleri azaltmada da oldukça yardımcıdır. Havuç, cildin elastikiyetinin korunmasına yardımcı olan C vitamini yönünden oldukça zengindir.