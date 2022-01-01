Tüm lekeleri yok eden 10 doğal yöntem! Mermer kadar pürüzsüz bir cilt veriyor

Cilt bakımı, herkes için farklı bir rutinin parçası. Yağlı, karma veya kuru cilt yapısı, akneli ve hassas ciltler birbirinden farklı bakım ihtiyacı geliştirir. Bu nedenle cilt bakımı yaparken nasıl bir işlem yapılması gerektiği sorusu oldukça önemlidir. Peeling uygulamasından yüz temizleme jelinin seçimine kadar oldukça farklı bakım seçeneklerinin bir arada bulunduğu bakım rutini, doğru seçeneği bulamamaya neden olabilir. İşte bu nedenle en popüler ve en etkili cilt bakım seçeneklerini sizler için derledik.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.01.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 11:10

Doğru maskeyi kullanmak, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak gibi birçok konu başlığı yine gündeminizde olacak. Fakat güzellik uzmanları, bu bakım süreçlerinin herkeste farklılık gösterse de önemli bazı adımlarının hiç kimse için atlanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Yepyeni ve tazecik bir cilde sahip olmak için uygulayabileceğiniz 10 doğal yöntem…

PEELING YAPMAYI UNUTMAYIN Sürekli olarak esnek bir cilde sahip olmak, iyi bir cildin kilit noktası. Fakat peeling yapmak cilt tipinizin yanı sıra çevresel faktörlere de bağlı olarak dikkat edilmesi gereken bir konu. Örneğin; kirlilik oranı yüksek şehirlerde, doğrudan ve daha fazla kirliliğe maruz kalmak daha sık görülür. Bu nedenle peeling sıklığı daha fazla olması gerekebilir. Fakat bu noktada kullandığınız peeling karışımının cilt tabakasına zarar vermemesi oldukça önemlidir. Örneğin; saf zeytinyağı ve şekeri karıştırarak tamamen doğal bir peeling karışımı hazırlayabilir, şekerin ölü cilt tabakasını ortadan kaldırırken zeytinyağının cildinize doğal bir nem kazandırmasını sağlayabilirsiniz.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ HER ZAMAN YANINIZDA OLMALI Güneş ışınları, yaşam kaynağımız olsa da aynı zamanda zararlı ultraviyole ışınları, yaşlanmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle göz çevresindeki kasların yoğun ışık altında fazla kasılması, kaz ayağı denilen kırışıklıkların da daha erken ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle göz çevrenizi korumak için kaliteli bir güneş gözlüğünü sürekli yanınızda bulundurmak, hem gözlerinizi hem de göz çevrenizi korumanın en iyi yolu. ZARARLI ALIŞKANLIKLARI BIRAKIN Kötü beslenme, sigara ve alkol kullanımı gibi etkenler, sadece bedensel olarak çürümeyi hızlandırmayı değil aynı zamanda dış görünümünüzde de geri dönülmez sonuçlar ortaya çıkarabilir. Cilt lekeleri, diş çürümeleri ve cildin elastikiyetini kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkan kırışıklıklar, aslında yaşam tarzınızdan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle öncelikle beslenme şeklinizi değiştirerek en sağlıklı mükemmel cilde ulaşmak için adım atabilirsiniz.

SİVİLCELER İÇİN BUHAR BANYOSU Sivilceler veya sıkıldığı için kalan sivilce izleri, en çok rahatsız eden konulardan biri. Bu nedenle hormon değişikliği, beslenme sistemi veya genetik sebeplerle ortaya çıkan sivilceleri yok etmek için farklı yollar bulunuyor. Fakat sivilce izleri de bu noktada en can sıkıcı konulardan biri. Buhar banyosu uygulaması ise tüm izleri ve gözenekleri temizlemek için gerekli olan yapıyı sunuyor. Buhar banyosu, gözeneklerin açılmasını sağlayarak siyah noktaların temizlenmesinin yanı sıra sivilcelere neden olan kir birikimini de ortadan kaldırır. Düzenli bir rutinle buhar banyosu yapmak, cildinizdeki en iyi etkiyi ortaya çıkaracaktır.

NEMLENDİRİCİLERİ ATLAMAYIN Basit bir aşama gibi gelse de aslında gün içerisinde doğru aralıklarla uygulanan nemlendirici, cilt sağlığının en büyük destekçisidir. Bu nedenle cilt tipinize göre doğru bir nemlendiriciyi tercih ederek sürekli olarak yeterli neme sahip, elastik yapısı yeterli bir cilde kavuşabilirsiniz. Özellikle klimalı ortamlarda çalışanlar, kış aylarında kuru havaya sıklıkla maruz kalan kişiler için çok daha fazla ihtiyaç duyulan nemlendiricileri, doğru seçerek cilt bakım rutininin en önemli adımını tamamlayabilirsiniz. MEVSİMİNE GÖRE CİLT BAKIMI YAPIN Cilt bakımı, her dönemde farklı bir rutinin parçası olacaktır. Özellikle kış aylarında soğuk havanın cilt üzerindeki lipid tabakasını yok etmesi nedeniyle kurur ve dökülmelere neden olur. Bu nedenle en az 2-3 saatte bir nemlendirici kullanmanız gerekir. Bunların yanı sıra çuha çiçeği yağı, E vitamini ve C vitamini gibi desteklerle cilt kurumasını en az düzeye indirebilirsiniz.

YÜZ TEMİZLİĞİNDE DOĞRU ÜRÜNÜ TERCİH EDİN Herhangi bir sabun kullanmak, cildinizdeki en büyük hatalardan biridir. Sabunlar, cildinizde ince bir tabaka oluşturması nedeniyle donuk ve cansız görünmesine neden olabilir. Ayrıca gerekli desteği sağlamaması da cildinizin gerek duyduğu nemi ortadan kaldırarak kurumasına neden olur. Bu nedenle yağlı, kuru veya karma olarak şekillenmiş cilt yapınıza uygun olarak doğru yüz temizleme jelini seçmeniz gerekir. GÖZ ALTI ŞİŞLİKLERİNE DOĞRU BAKIM Yoğun ekran kullanımı, uykusuzluk gibi günlük faktörler göz altlarınızda şişmeye neden olabilir. Bu görünüm, sizi olduğunuzdan daha yaşlı veya sağlıksız gösterebilir. Bu nedenle bu sorunu çözmek için en iyi adım, soğuk kompres uygulamaktır. Cildinize zarar vermeden hafif soğuk kompresler, bu şişliklerin inmesini sağlayacaktır.