Uzmanından uyarı: Sivilcelerinizi sıkmak ölüme götürebilir! Özellikle bu bölgedeyse dikkat…

Çoğumuz sivilcesini sıkmaması gerektiğini, zamanla geçeceğini bilse bile ondan bir an önce kurtulmak istediği için onu elleriyle sıkmayı tercih ediyor. Aslında istenmeyen sivilceleri sıkarak farkında olmadan bakterileri cildimize daha da itiyoruz, bu da mevcut akneyi daha kötü hale getirmeye veya daha da kötüsü, enfeksiyona neden olabiliyor.
Uzmanlara göre, yüzümüzdeki, sırtımızdaki veya göğsümüzdeki sivilceleri patlatmak daha fazla sivilceye, ciltte renk bozulmasına ve akne izlerine, hatta yüzünüzde düzeltilmesi gerçekten zor olan küçük delikler oluşmasına yol açabiliyor.
Birçoğumuz sivilceleriyle ve lekeleriyle uğraşmaya o kadar odaklanmışız ki, sivilce sıkma konusundaki en korkutucu uyarıyı göz ardı etmiş haldeyiz.
Uzman dermatologların uyarısına göre, özellikle "ölüm üçgeninde" bir sivilceyi patlatmadan önce iki kez düşünmeniz gerekir.
ÖZELLİKLE BU BÖLGEYE DİKKAT
Söz konusu bu bölge burun köprüsünden ağız köşelerine kadar olan alanda, yüzünüzün tam ortasındadır. Bu bölgede kavernöz sinüs isimli bir kan damarı aracılığıyla beyne doğrudan bağlanan damarlar olduğundan bu bölgede yapılacak her hareket risklidir ve ekstra dikkat ve özen gerektirir.
SADECE CİLT YÜZEYİNE ÖNEM VERMENİZ YETERLİ DEĞİL
Ayrıca, uzmanlar burun içerisindeki kılları aldırmamanız konusunda da uyarıda bulunuyor. Doktorlar tehlikeli olanın sadece ''ölüm üçgeninin'' yüzeyi olmadığını da belirtiyor.
BEYİN APSESİNE YOL AÇABİLİR
Burnunuzdan aldırdığınız kılın ardından küçük bir kan damlası görülür. Cilde zarar verildiği için ortaya çıkan bu kan daha sonrasında menenjit veya beyin apsesi gibi korkunç hastalıklara yol açabilir.
ÖLÜME NEDEN OLABİLİR
Ölüm üçgeni adı verilen bu bölgedeki cilt travmatize edildiğinde veya bir sivilce patlatıldığında, potansiyel olarak beyne de gidebilen bir enfeksiyon olan nidus bakterisini kan dolaşımına sokmuş olursunuz. Bu enfeksiyona ve hatta daha kötüsüne, ölüme yol açabilir.
PEKİ SİVİLCELERDEN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?
Neyse ki, can sıkıcı sivilcelerle güvenli bir şekilde başa çıkmanın birçok yolu var. Her ne kadar yapabileceğiniz en iyi şey sivilcenizi rahat bırakmak olsa da, alanında uzman bir dermatoloğa başvurup sivilceleriniz konusunda tedavilere başvurabilirsiniz.
Sivilcelerinizden onları sıkmadan kurtulmanın bir diğer basit ve hızlı yolu da evde kendinizin hazırlayacağı cilt bakım maskeleri olacaktır. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir maske tarifi şöyle:
Not: Denemeden önce olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir.
SİVİLCELERİ KURUTAN MASKE TARİFİ
Malzemeler
1 kase yoğurt
1 kaşık bal
Birkaç damla limon
Uygulama
Ev yapımı yoğurda 1 kaşık bal ve birkaç damla limon ekleyin.
Bu karışım gözenekleri açıp sivilce oluşumuna engel olacaktır. Bu maskeyi haftalık olarak yüzünüzde 5 dakika bekletecek şekilde uygulayabilirsiniz. Ardından ılık suyla yıkayıp su bazlı bir nemlendirici uygulamanız önerilir.