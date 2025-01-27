Uzmanından uyarı: Sivilcelerinizi sıkmak ölüme götürebilir! Özellikle bu bölgedeyse dikkat…

Çoğumuz sivilcesini sıkmaması gerektiğini, zamanla geçeceğini bilse bile ondan bir an önce kurtulmak istediği için onu elleriyle sıkmayı tercih ediyor. Aslında istenmeyen sivilceleri sıkarak farkında olmadan bakterileri cildimize daha da itiyoruz, bu da mevcut akneyi daha kötü hale getirmeye veya daha da kötüsü, enfeksiyona neden olabiliyor.

Uzmanlara göre, yüzümüzdeki, sırtımızdaki veya göğsümüzdeki sivilceleri patlatmak daha fazla sivilceye, ciltte renk bozulmasına ve akne izlerine, hatta yüzünüzde düzeltilmesi gerçekten zor olan küçük delikler oluşmasına yol açabiliyor.

Birçoğumuz sivilceleriyle ve lekeleriyle uğraşmaya o kadar odaklanmışız ki, sivilce sıkma konusundaki en korkutucu uyarıyı göz ardı etmiş haldeyiz.

Uzman dermatologların uyarısına göre, özellikle "ölüm üçgeninde" bir sivilceyi patlatmadan önce iki kez düşünmeniz gerekir.