Uzmanlar sık sık yapın diye uyardı! Sivilceleri kurutuyor: Akne oluşumunu ortadan kaldırıyor…

Sivilcelerinizi yıllarca kontrol altında tuttuktan sonra aniden sivilce patlamalarıyla mı uğraşıyorsunuz? Bunun nedeni ise yetişkin başlangıçlı hormonal akne olabilir. Görünen o ki, gençlik yıllarımızdan sonra sivilcelerle uğraşmayı bırakmıyoruz: 20'li ve 30'lu yaşlardaki kadınlar arasında yaygın olan hormonal sivilce, yüzünüzün alt üçte birlik kısmında ortaya çıkar. Bunlar tamamen hormonlarınızdan kaynaklı ortaya çıkıyor.

HORMONAL AKNE NEDİR?

Hormonal akne, yetişkinlikteki hormonal değişimlerden kaynaklanan, siyah ve beyaz nokta ağrılı kistler gibi her türlü lekeye neden olan sivilcelerdir. Tüm sivilcelere belli bir dereceye kadar hormonlar neden olsa da, her yaşta bu ortaya çıkabilir.

Hormonal sivilce ile uğraştığınıza dair en büyük iki belirti, sivilcelerinizin menstrüasyon sırasında kötüleşmesi,çeneniz ve alt yanaklarınız boyunca görünme eğiliminde olmasıdır. Ancak, tüm hormonal sivilce herkeste aynı görünmeyecektir.