Uzun ve gür kirpiklerin sırrı! Her gece sürmeniz yeterli...

Genetik faktörler kirpik uzunluğunu etkiliyor olsa da, doğru bakım ürünleri kullanarak kirpiklerinizi güçlendirebilmeniz mümkün. Zengin içerikleri sayesinde kirpiklerinizin kökten uca beslenmesini ve sağlıklı bir şekilde uzamasını destekleyecek olan bu doğal yöntemler bakın hangileriymiş…

Not: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışmayı unutmayınız.