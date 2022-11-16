Yaşını duyanlar inanamadı! Tek bir kırışıklığı yok: "En büyük yaşlanma karşıtı silahım..."

48 yaşındaki Michelle Silva, TikTok hesabında paylaştığı ipuçlarıyla büyük bir ilgi topluyor. Sebebi ise oldukça ilgi çekici. Yaşına rağmen yüzünde neredeyse yüzünde tek bir çizgi bile bulunmaması nedeniyle tüm önerileriyle sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi.
Michelle Silva geçtiğimiz günlerde daha genç görünmek için üç hayati ipucu paylaştı ve genç görünmek için tek yöntemin cilt bakımı olmadığını belirtti. Silva, canlı ten rengindeki nihai ışıltıyı elde etmek için sadece cilt bakımına güvenmemeniz gerektiğini ve 48 yaşındaki cildime yaptığı şeylri ve onu 30'larındaymış gibi gösteren üç ana faktörü açıkladı.
ERKEN YAŞLANMAYI ÖNLÜYOR
Michelle, yüzünüzü korumak istiyorsanız, cildin en büyük düşmanının güneş olduğunu söyledi. Yüzünüze hangi ürünleri kullandığınızdan daha çok güneşten korumanızın daha önemli olduğunu söyledi. UV ışınlarının etkisine çok uzun süre ve yoğun şekilde maruz kalıyorsanız, cilt hücrelerine de o kadar zarar verebilir. Cildi güneşten korumak için ilk olarak yüzü uzun süre güneşe maruz bırakmamak konusunda uyarıda bulunan Michelle Silva her gün mutlaka UV koruyuculu bir güneş kremi kullanmanız gerektiğini belirtiyor.
CİLT BAKIMI
Michelle, günlük cilt bakımı rutini sayesinde uzun süre olduğunuzdan genç görünebileceğinizi söylüyor. 30 yaşından sonra alınan kolajen oranının artırmanın, yaşlanmayı geciktiren en büyük silahı olduğunu belirtiyor.
Uzmanlara göre; ciltte kolajen üretimini artıran bir dizi ürün bulunuyor. Retinoidler, C vitamini ve niasinamid gibi cilt bakımındaki bileşenler ciltte kolajen üretimini artırmaya yardımcı olabilir. Aksi takdirde, vücudun kendi gençlik artırıcı bileşik üretimini teşvik etmek için kolajen takviye olarak alınabilir.
DÜŞÜNCELERİN KONTROLÜ
Michelle, yaşlanmakla ilgili kendinize dair telkinlerinizin de önemli olduğuna vurgu yapıyor. Örneğin; kendinizi yaşlı hissediyorsanız, sabah uyandığınızda kendinizi "yaşlı görmenin" de oldukça normal olduğunu belirtiyor.
Bunun kulağa saçma gelse de aslında "genç hissediyorum", "oldukça güzel bir şekilde yaşlanıyorum" demenin bedeninde de büyük bir fark oluşturduğunu söylüyor.
@therealmichellesilva My top 3 anti-aging practices keep me looking and feeling youthful. #skincareover40 #skincareover30 #skincareover30 #glowingskin #beautyover40 #skintips #antiaging #skintok #skincare101 ♬ Lazy Sunday - Official Sound Studio
Michelle Silva, tüm bu önerileri sayesinde adeta gençlik sırlarını bir kaynak haline getiren sosyal medya hesabıyla tüm dünyadan takipçi topluyor.