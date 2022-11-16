Yaşını duyanlar inanamadı! Tek bir kırışıklığı yok: "En büyük yaşlanma karşıtı silahım..."

48 yaşındaki Michelle Silva, TikTok hesabında paylaştığı ipuçlarıyla büyük bir ilgi topluyor. Sebebi ise oldukça ilgi çekici. Yaşına rağmen yüzünde neredeyse yüzünde tek bir çizgi bile bulunmaması nedeniyle tüm önerileriyle sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi.

Michelle Silva geçtiğimiz günlerde daha genç görünmek için üç hayati ipucu paylaştı ve genç görünmek için tek yöntemin cilt bakımı olmadığını belirtti. Silva, canlı ten rengindeki nihai ışıltıyı elde etmek için sadece cilt bakımına güvenmemeniz gerektiğini ve 48 yaşındaki cildime yaptığı şeylri ve onu 30'larındaymış gibi gösteren üç ana faktörü açıkladı.