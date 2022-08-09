Yaz aylarında saçınızın yıpranmasını önleyecek! İşte nem bombası o yöntem

Dermatolog Uzmanlar, saçınızın kuru ve cansız olmasının nedenleri arasında, sıcak su, aşırı şampuanlama, aşırı şekillendirme, saç uçlarının kurumasına neden olan sülfat ve alkol içeren yanlış ürünleri kullanmak ve saçları yanlış taramak olduğunu söylüyor. Gelin birlikte saçlarınızı yeniden onaracak şeylerin neler olduğuna bakalım.