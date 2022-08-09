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Yaz aylarında saçınızın yıpranmasını önleyecek! İşte nem bombası o yöntem

Her gün güneş ışığına, hava değişikliklerine, strese ve kirliliğe maruz kalmak, saçlarımızı kırılgan, mat ve hasara meyilli hale getirir. Piyasada bulunan sayısız ürünü bildiğimiz halde, hiçbir şey doğal evde yaptığımız ürünler kadar etkili olmuyor. İşe bu vereceğimiz tarifle saçlarınız yeniden canlandıracak…

Giriş Tarihi: 09.08.2022 09:17
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Yaz aylarında saçınızın yıpranmasını önleyecek! İşte nem bombası o yöntem

Dermatolog Uzmanlar, saçınızın kuru ve cansız olmasının nedenleri arasında, sıcak su, aşırı şampuanlama, aşırı şekillendirme, saç uçlarının kurumasına neden olan sülfat ve alkol içeren yanlış ürünleri kullanmak ve saçları yanlış taramak olduğunu söylüyor. Gelin birlikte saçlarınızı yeniden onaracak şeylerin neler olduğuna bakalım.

KURU SAÇLAR İÇİN

  1. 1,5 yemek kaşığı nohut unu ve yoğurdu 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın .
  2. 2. Karışımı kuru saça uygulayın.
  3. 20 dakika bekletin ve şampuanlayın. Sonra iyice durulayın.
  4. Zeytinyağı nem ve parlaklık katarken, nohut unu, köklerinizi güçlendirecek .

NORMAL SAÇLAR İÇİN

Saç tellerinizi beslemek, sağlıklı ve parlak tutmak için,

  1. Yumurta akı ile birlikte 2 yemek kaşığı unu ve badem tozunu karışım hale getirin.
  2. Karıştırın ve karışımı saça uygulayın.
  3. 30 dakika sonra şampuanlayın.

YAĞLI SAÇLAR İÇİN

  1. Hindistan cevizi sütünde, iki yemek kaşığı nohut ununu karıştırın.
  2. Bunu saç derinize masaj yaparak uygulayın ve bir saat bekletin.
  3. Güzelce şampuanlayın ve durulayın.

ELMA SİRKESİ, ASPİRİN, ÇAY AĞACI YAĞI

Bu serum saçlarınızın yıpranmasını önleyecek. Aynı zamanda canlı, parlak ve onaırlmış bir bakım sağlayacak. Kuru saçlarınızı nemlendirecek.

  1. 1 su bardağı elma sirkesi
  2. Yarım su bardağı su
  3. 10-12 damla çay ağacı yağı
  4. 1 tablet aspirin

UYGULAMA:

  1. Aspirini bir kaşık yardımıyla toz hale getirin.
  2. Malzemeleri bir sprey şişesinde iyice karıştırın ve tüm saç derinize püskürtün.
  3. Yaklaşık 30 dakika bekletin ve şampuanlayın
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