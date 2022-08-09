Yaz aylarında saçınızın yıpranmasını önleyecek! İşte nem bombası o yöntem

Dermatolog Uzmanlar, saçınızın kuru ve cansız olmasının nedenleri arasında, sıcak su, aşırı şampuanlama, aşırı şekillendirme, saç uçlarının kurumasına neden olan sülfat ve alkol içeren yanlış ürünleri kullanmak ve saçları yanlış taramak olduğunu söylüyor. Gelin birlikte saçlarınızı yeniden onaracak şeylerin neler olduğuna bakalım.
KURU SAÇLAR İÇİN
NORMAL SAÇLAR İÇİN
Saç tellerinizi beslemek, sağlıklı ve parlak tutmak için,
YAĞLI SAÇLAR İÇİN
ELMA SİRKESİ, ASPİRİN, ÇAY AĞACI YAĞI
Bu serum saçlarınızın yıpranmasını önleyecek. Aynı zamanda canlı, parlak ve onaırlmış bir bakım sağlayacak. Kuru saçlarınızı nemlendirecek.
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