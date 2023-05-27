Yazın yapılan bu hata hızla yaşlanmaya neden oluyor! Cildin 10 kat daha zarar görmesine yol açıyor...

Dermatolog Dr. Doris Day, cildinize verebileceği zararın altını çiziyor. "Yapılacak en kötü şey, ölü deriyi koparmaktır. Çünkü bu, açığa çıkmaya hazır olmayan cilt hücrelerini açığa çıkarır ve enfeksiyon ve yara izi riskini artırır" diyor. Medical News Today'e göre yara izi oluşursa iyileşmesi bir yılı bulabilir. Bu nedenle, güneş yanığınızı soymak asla iyi bir fikir değildir, çünkü cildiniz üzerindeki etki sadece görünür olmakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel olarak uzun süreli olabilir.

Ancak, güneş yanığınızı soyarak görebileceğiniz tek hasar bu değildir. Potansiyel olarak cildinizi yaralamanın yanı sıra, sonuç olarak karşılaşabileceğiniz bir dizi başka zararlı sonuç da vardır.

CİLDİN İYİLEŞMESİ GECİKİR

Yara izinin yanı sıra, güneş yanığını soymak cildinize başka şekillerde zarar verebilir. Dermatolog Dr. Loretta Cirlando, "uzun süreli iyileşme, artan tahriş ve iltihaplanma" yaşayabileceğinizi açıklıyor. Kalıcı olmasa da, sizin veya cildinizin yararlanacağı veya keyif alacağı bir deneyim olmayacaktır. Ek olarak, tahriş, cildinize dokunmayı ve onu koparmayı daha da cazip hale getirebilir, bu da yalnızca ağırlaştırıcı bir hasar döngüsüne neden olur. Ne kadar zor olursa olsun, tamamen iyileşmek için cildinizin gerçekten kendi haline bırakılması gerekiyor.

Cildiniz soyulmasa bile güneş yanıklarının cildinize zarar verdiğini unutmayın. Dr. David Jack, "Güneşin ultraviyole ışığı zamanla ciltteki elastin liflerine zarar verir ve bu lifler parçalandığında cildin sarkmasına, gerilmesine ve kopma yeteneğini kaybetmesine neden olur. geri." Bu nedenle, cilt bakımı rutininize size uygu bir güneş koruyucu ekleyerek, kendinizi her zaman açık havada korumalısınız. Yanıkları ve soyulmaları en başta önlemeye yardımcı olmak için düşünmek isteyebileceğiniz çok görevli bir retinol güneş kreminin faydaları da vardır .