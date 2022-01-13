Yemekten sonra bir bardak! Dişlerinizi bembeyaz yapıyor

Diş Hekimi Dr. Hanna, hastaların daha beyaz ve sağlıklı gülüşler elde edebilmesi için en büyük önerisinin bu içecek olduğunu söylüyor. Hayat kaynağı olan su, aynı zamanda ağız sağlığı için de büyük bir önem taşıyor.

"DOĞANIN EN BÜYÜK TEMİZLEYİCİSİ"

Vücudunuz için doğal bir temizleyici olan su, aynı zamanda ağzınızda da aynı görevi görür ve bakterileri dişlerden uzaklaştırmaya yardımcı olur. Yemek yedikten hemen sonra her zaman en az bir bardak su içilmesini öneren doktor, bu sayede dişlerinizde ortaya çıkabilecek sararmaları ve lekelenmeleri önleyebileceğinizi belirtiyor.

Bazı yiyecek ve içecekler dişlerinizde lekelenmeye neden olurken su içme alışkanlığı, beyaz ve parlak bir diş yapısına sahip olmayı kolaylaştırıyor.

Kahve veya çay gibi içeceklerin yoğun tüketimi hızlı bir sararmaya ve küçük kahverengi lekelerin başlangıcına neden olabilir. Bu nedenle bu içeceklerin tüketimini sınırlandırmak, diş sağlığınız ve görünümü için doğru bir karar olacaktır.

Üstelik bu içecekleri içerken pipet kullanmak, dişlerinizi beyaz tutmayı ve lekelerden kurtulmayı sağlayabilir.

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar da dişlerinizde kurtulması zor lekelerin en önemli nedenlerinden biri olabilir. Bu nedenle hem sağlığınız hem de estetik görünümünüz için tüm bu alışkanlıklardan vazgeçmeniz oldukça önemlidir.