Yıllara meydan okutuyor! 50’li yaşlarda bile 30 yaşında gözükmenin sırrı: Vücudu içeriden onarıyor...

KIRMIZI BİBER

Bir adet orta boy kırmızı biberde yaklaşık olarak 64 miligram C vitamini bulunur ve bu oran günlük ihtiyaç duyulan C vitamini ihtiyacının karşılanmasını sağlar. C vitamini, cilt sağlığı için çok önemli olan kolajen yapımında etkilidir. Kolajen ise cilt hücrelerinin yenilenmesini ve onarılmasını destekler.

Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre kolajen; cildin nem oranını, dokusunu ve elastikiyetinin dengelenmesini sağlar. Kırmızı biberin cilt sağlığı için olan yararlarından faydalanabilmek için yoğurdun içerisine ekleyebilir ya da hazırladığınız salatalara ilave ederek tüketebilirsiniz.