Yıllara meydan okutuyor! 50’li yaşlarda bile 30 yaşında gözükmenin sırrı: Vücudu içeriden onarıyor...

Genç bir cilde sahip olmayı sağlayan besinler sayesinde cilt hücrelerinizin yenilenmesine yardımcı olabilir ve cilt kırışıklıklarıyla olabildiğince geç tanışabilirsiniz.
CEVİZ
Cevizde yer alan çoklu doymamış yağ asitlerinden birisi olan omega 3, sinir ve bağışıklık sisteminin onarımını ve gelişmesinde etkilidir. Ceviz tüketmek, kalp ve damar sağlığının korunmasını sağlar.
İçeriğinde yer alan E vitamini, serbest radikallerle savaşır böylece hücrelerin yenilenmesine destek olur. Cevizin içindeki çinko ve selenyum cildin onarımının daha hızlı olmasına yardımcı olur.
KIRMIZI BİBER
Bir adet orta boy kırmızı biberde yaklaşık olarak 64 miligram C vitamini bulunur ve bu oran günlük ihtiyaç duyulan C vitamini ihtiyacının karşılanmasını sağlar. C vitamini, cilt sağlığı için çok önemli olan kolajen yapımında etkilidir. Kolajen ise cilt hücrelerinin yenilenmesini ve onarılmasını destekler.
Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre kolajen; cildin nem oranını, dokusunu ve elastikiyetinin dengelenmesini sağlar. Kırmızı biberin cilt sağlığı için olan yararlarından faydalanabilmek için yoğurdun içerisine ekleyebilir ya da hazırladığınız salatalara ilave ederek tüketebilirsiniz.
YOĞURT
Yoğurdun içeriğinde yer alan kalsiyum, kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun engellenmesinde etkilidir ve bağırsak sağlığı için yararlı olan bakterileri bulundurur. Yoğurtta bulunan protein, cildin sıkılaşmasını sağlar ve yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan çizgilerin ortaya çıkmasını engeller.
İçeriğindeki laktik asit, cildin pH dengesinin korunmasını sağlar, ölü hücrelerden kurtulmaya destek olur. Böylece cildi daha canlı ve parlak gösterir.
Düzenli olarak günde 1 ila 2 kase yoğurt tüketmek; yoğurdun faydalarından yararlanmanıza yardımcı olabilir.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağının içeriğinde bol miktarda E vitamini yer alır. E vitamini ise kırışıklıkların azalmasında etkilidir, cildi besler ve onarılmasını sağlar. Cildin pul pul olarak dökülmesini ve tahriş olmasını önler, cildin kolay bir biçimde yenilenmesine destek olur.
Zeytinyağında bulunan antioksidan ve polifenoller, yaşlanmaya bağlı olarak gelişen hastalıkların engellenmesine yardımcı olur.
Hazırladığınız salatalara zeytinyağı eklemek, yağda eriyen vitaminlerden faydalanmanızı sağlayabilir. Zeytinyağının kırışıklıklara karşı olan etkisinden faydalanabilmek için zeytinyağını biraz ısıtıp her gün cildinize masaj yapabilirsiniz.
FINDIK
Fındık, bakır açısından zengin bir besindir. Bakırın vücutta protein ve enzimlerin yapısında önemli bir yeri bulunur ve hücrelerin yenilenmesinde etkilidir. Kan ve sinir sisteminde dolaşımın hızlanmasını sağlar böylece kısa süre içerisinde yeni hücreler oluşturmada etkili olur. Elastin proteinin üretilmesini sağlayarak cildi yeniler böylece cildin daha parlak görünmesini sağlayarak kişiyi olduğundan daha genç gösterir.
YABAN MERSİNİ
Yaban mersini tüketmek; yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan hafıza ve motor beceri kaybının, oksidatif hasarın ve inflamasyonun engellenmesine destek olur. İçeriğinde yer alan A vitamini, yaşlanma sürecinin yavaşlamasını sağlar. B vitamini içeriğiyle cildi canlı, pürüzsüz ve parlak gösterir. C vitaminiyle de cildin nemini korur ve hücrelerin yenilenmesinin hızlanmasını sağlar. Böylece daha genç bir görünüme kavuşmayı destekler.
Yaban mersini, yoğurt ve fındığın cilde olan faydalarından yararlanabilmek için smoothie hazırlayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak 70 gram yaban mersinini, yarım çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar fındık parçaları blenderdan geçirin ardından ardından 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırın.
BALIK
Somon gibi yağlı balıklar, omega 3 yağ asitleri ve D vitamini açısından zengindir. Omega 3 yağ asitleri, hücrelerin yenilenmesinde etkilidir bu sayede cildin canlı ve parlak görünmesini sağlayarak genç bir görünüme kavuşturur.
ISPANAK
Ispanağın içeriğinde yer alan A, C ve E vitaminleri, ciltte oluşan kırışıklıklarla mücadele eder. Yapılan çalışmalara göre, düzenli bir biçimde yeşil ve sarı renkteki sebzeleri tüketen kişilerin göz çevrelerinde daha az kırışıklık bulunduğu gözlemlenmiştir.
HAVUÇ
Havucun beta-karoten özelliği, cildi UV radyasyonun zararlarından koruyabilir. Akne, döküntülü cilt rahatsızlıkları ve dermatitin tedavisine destek olur. İçeriğinde yer alan karoten sayesinde ciltte bulunan yara ve lekelerin iyileştirilmesinde etkilidir.
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olanların bu besinleri doktora danışmadan tüketmesi ve kullanması tavsiye edilmez. Tedavi niteliğinde değildir.