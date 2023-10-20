Yıllara meydan okutuyor! 50’li yaşlarda bile 30 yaşında gözükmenin sırrı: Vücudu içeriden onarıyor...

İçeriğinde yer alan E vitamini, serbest radikallerle savaşır böylece hücrelerin yenilenmesine destek olur. Cevizin içindeki çinko ve selenyum cildin onarımının daha hızlı olmasına yardımcı olur.

Cevizde yer alan çoklu doymamış yağ asitlerinden birisi olan omega 3, sinir ve bağışıklık sisteminin onarımını ve gelişmesinde etkilidir. Ceviz tüketmek, kalp ve damar sağlığının korunmasını sağlar.

KIRMIZI BİBER

Bir adet orta boy kırmızı biberde yaklaşık olarak 64 miligram C vitamini bulunur ve bu oran günlük ihtiyaç duyulan C vitamini ihtiyacının karşılanmasını sağlar. C vitamini, cilt sağlığı için çok önemli olan kolajen yapımında etkilidir. Kolajen ise cilt hücrelerinin yenilenmesini ve onarılmasını destekler.

Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre kolajen; cildin nem oranını, dokusunu ve elastikiyetinin dengelenmesini sağlar. Kırmızı biberin cilt sağlığı için olan yararlarından faydalanabilmek için yoğurdun içerisine ekleyebilir ya da hazırladığınız salatalara ilave ederek tüketebilirsiniz.