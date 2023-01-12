Yıpranmış saçları yeniden hayat veriyor! En etkili sonuçlar için haftada 1 defa...

Saçlarımızın yıpranmasına neden olan birçok faktör vardır bunlar kimyasal işlemler ve ısısal işlemler ayrıca güneş ışınları (ultraviyole) ve aşırı fırçalama bunlardan bazılarıdır.

Ayrıca kansızlık (demir eksikliği) da saçı mat ve cansız gösterir ve saç elektriklenir, çözüm ise mutlaka nemlendirici özelliği olan saç kremleri kullanmak, ardından saçta kalan durulanmayan saç kremleri kullanmak ve haftada 1 veya 10 günde 1 saç bakım maskeleri kullanmaktır. Bunlar için çok güzel ürünler mevcut, tüm bu işlemlerin hepsini evde uygulayabilirsiniz ve saçta daha yoğun yıpranmalar varsa bazen saçta kopmalara neden olabilir ve saç uzayamaz bu durumda daha profesyonel uygulamalar yapılmalıdır.

Saç bakım merkezlerinde bir uzman eşliğinde olabilir ve saçlarımızı her ay 1-2 cm kadar kestirmemiz faydalı olacaktır.