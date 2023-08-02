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Yumuşacık ve dolgun dudakların sırrı bu doğal maskede! Dudak dolgusunu tarihe gömecek...

Ruj kullanımı, parlatıcılar, güneşe maruz kalmak gibi birçok etkenle birlikte en hassas bölgelerden biri olan dudaklar, nemini kaybetmeye ve çatlamaya oldukça yatkındır. Bunun için yapmanız gereken en önemli şeylerden biri ise; “dudak bakım rutininize” bu maskeleri eklemek. İşte yumuşacık ve pürüzsüz dudakların sırrı..

Giriş Tarihi: 02.08.2023 11:39
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Yumuşacık ve dolgun dudakların sırrı bu doğal maskede! Dudak dolgusunu tarihe gömecek...

Kurumuş ve çatlamış dudaklar, hemen her mevsimini sorunu. Kışın soğuktan çatlayan, yazın güneş sebebiyle nemini kaybetmiş dudaklarla mücadele etmek için birkaç ayrıntıya dikkat etmek, sorunların üstesinden gelmenizi sağlıyor. Özellikle tamamen doğal olarak hazırlayabileceğiniz dudak maskeleri, çatlamayan, yumuşacık dudakların da sırrı olacak.

BAL MASKESİ

Esmer şeker, ölü cilt hücrelerini temizlemeye ve parlak ve yumuşak cildi geri kazanmaya yardımcı olacaktır. Bal, oluşabilecek çatlamaları önlemek için dudaklarınıza güçlü nem sağlar ve lavanta yağı, cildi iyileştirmeye ve pul pul dökülmenin neden olabileceği iltihabı yatıştırmaya yardımcı olur.

Malzemeler :

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 5-6 damla lavanta esansiyel yağı

UYGULAMA:

  • Bal ve esmer şekeri küçük bir kapta karıştırın.
  • Lavanta esansiyel yağınızı ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Fırçalamayı iki ila üç dakika boyunca dairesel hareketlerle dudaklarınıza masaj yapın.
  • Ardından, karışımı ılık suyla yıkayın ve nemi hapsetmek için nemlendirici bir dudak balsamı uygulayın.

KAKAO MASKESİ

Bu dudak peelingi sadece cildi beslemek için E vitamini ve antioksidanlar yönünden zengin olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı dozda kakao tozu içeriyor. Kakao tozunun, dudakların dolgun görünmesine yardımcı olacak şekilde kolajeni artırmaya ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Üstelik bu maske, zeytinyağı ve bal bileşenleriyle, güçlü bir nemlendirici etki sağlar.

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 yemek kaşığı toz kakao
  • 1 çay kaşığı vanilya özü
  • 2 çay kaşığı zeytinyağı
  • 3/4 çay kaşığı bal

UYGULAMA:

  • Tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın.
  • Karıştırdıktan sonra, ovma işlemini dudaklarınıza uygulayın ve dairesel hareketlerle masaj yapın.
  • Maskeyi beş dakika açık bırakın ve ılık suyla yıkayın.

MEYVE MASKESİ

Çilek, kırışık önleme ve UV cilt koruması dahil olmak üzere çok çeşitli güzellik faydaları sunar. Kivinin sunduğu C vitamini faydalarıyla birleşen bu maske, önümüzdeki güneşli aylar için mükemmel olan yatıştırıcı bir kese özelliğine sahiptir.

Malzemeler :

  • ½ kivi
  • 1 çilek
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 6 yemek kaşığı toz şeker

UYGULAMA:

  • Çileği ve kiviyi bir karıştırıcıya koyun ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.
  • Küçük bir kapta, şeker ve zeytinyağını karıştırın.
  • Doğranmış meyveleri kaseye ekleyin ve karıştırın.
  • Karışım iyice karıştıktan sonra peelingi dudaklarınıza dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın.
  • Yaklaşık bir dakika sonra ılık suyla durulayın.
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