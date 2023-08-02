Yumuşacık ve dolgun dudakların sırrı bu doğal maskede! Dudak dolgusunu tarihe gömecek...

Kurumuş ve çatlamış dudaklar, hemen her mevsimini sorunu. Kışın soğuktan çatlayan, yazın güneş sebebiyle nemini kaybetmiş dudaklarla mücadele etmek için birkaç ayrıntıya dikkat etmek, sorunların üstesinden gelmenizi sağlıyor. Özellikle tamamen doğal olarak hazırlayabileceğiniz dudak maskeleri, çatlamayan, yumuşacık dudakların da sırrı olacak.
BAL MASKESİ
Esmer şeker, ölü cilt hücrelerini temizlemeye ve parlak ve yumuşak cildi geri kazanmaya yardımcı olacaktır. Bal, oluşabilecek çatlamaları önlemek için dudaklarınıza güçlü nem sağlar ve lavanta yağı, cildi iyileştirmeye ve pul pul dökülmenin neden olabileceği iltihabı yatıştırmaya yardımcı olur.
Malzemeler :
UYGULAMA:
KAKAO MASKESİ
Bu dudak peelingi sadece cildi beslemek için E vitamini ve antioksidanlar yönünden zengin olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı dozda kakao tozu içeriyor. Kakao tozunun, dudakların dolgun görünmesine yardımcı olacak şekilde kolajeni artırmaya ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Üstelik bu maske, zeytinyağı ve bal bileşenleriyle, güçlü bir nemlendirici etki sağlar.
Malzemeler:
UYGULAMA:
MEYVE MASKESİ
Çilek, kırışık önleme ve UV cilt koruması dahil olmak üzere çok çeşitli güzellik faydaları sunar. Kivinin sunduğu C vitamini faydalarıyla birleşen bu maske, önümüzdeki güneşli aylar için mükemmel olan yatıştırıcı bir kese özelliğine sahiptir.
Malzemeler :
UYGULAMA: