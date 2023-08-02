Yumuşacık ve dolgun dudakların sırrı bu doğal maskede! Dudak dolgusunu tarihe gömecek...

KAKAO MASKESİ

Bu dudak peelingi sadece cildi beslemek için E vitamini ve antioksidanlar yönünden zengin olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı dozda kakao tozu içeriyor. Kakao tozunun, dudakların dolgun görünmesine yardımcı olacak şekilde kolajeni artırmaya ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Üstelik bu maske, zeytinyağı ve bal bileşenleriyle, güçlü bir nemlendirici etki sağlar.