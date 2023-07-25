Yüz tipinize en uygun topuz modeli! Dağınık topuzlar o yüzler için ideal…

Topuz modeli seçerken kıyafetiniz de göz önünde bulundurulması gereken bir nokta olsa da göz ardı edilen bir yön ise yüz şekilleridir. Yuvarlak, oval, kare, dikdörtgen, elmas veya kalp şeklinde yüz tiplerine göre hangi topuz modelinin seçilmesi gerektiğini uzmanlar anlattı.
YUVARLAK YÜZLER İÇİN UZAY TOPUZLARI
Yuvarlak yüzlerin tespit edilmesi diğer yüz tiplerine göre nispeten daha kolaydır çünkü dairesel bir hatta sahiptir. Eğer yüz hatlarınız köşeli ve keskin hatlara sahipse veya genel olarak dar ve uzun görünüyorsa, muhtemelen bu yüz şekline sahip değilsiniz. Kuaför Stephanie Brown, "Yuvarlak bir yüz hattına sahipseniz, yüzünüz yaklaşık olarak aynı genişlik ve uzunluktadır ve yuvarlak bir çene hattınız ve çeneniz vardır" diyor.
Geleneksel şık bir topuz, tipik olarak yuvarlak yüzlerde iyi durmayabilir, çünkü sıkı bir topuz, yuvarlak bir yüzde olduğundan daha küçük görünerek saçınızın daha ince görünmesine yol açabilir. Ancak uzay topuzu olarak da bilinen yukarıda yapılan iki ayrı topuz, yuvarlak yüzlerde ideal olacaktır.
OVAL YÜZLER İÇİN BALERİN TOPUZLARI
Yaygın olarak bilinen başka yüz şekli de çok sevilen oval şekildir. Tüm yüz şekilleri kendilerine has güzelliklerle güzel olsa da, birçok kadın doğal olarak dengeli görünümü için oval şekle sahip olmak ister. Saç tasarımcısı Amy Abramite, "Oval şekilli bir yüz, denge için ideal formdur; alın ve çene çizgisi, narinlik yaratan yumuşak, uzayan ana hatlarla eşit derecede minyondur. Yanlardaki genişlik ise elmacık kemiklerini vurgular" dedi. Güzellik uzmanları bu yüz tipine sahip olan kişiler için en ideal olanın şık bir balerin topuzu olacağını söylüyor.
KARE VE DİKDÖRTGEN YÜZLER İÇİN GERİYE DOĞRU TARANMIŞ ALÇAK TOPUZLAR
Kare yüz şekilleri, çoğu insanın kareye benzeyen bir yüz hatlarına sahip olup olmadığını anında fark edeceği için, genellikle fark edilmesi en kolay olan yüz tiplerinden biridir. Geniş ve köşeli kare yüzler tipik olarak belirgin kare çene çizgilerine sahiptir.
Ayrıca, dikdörtgen yüz şekilleri, kare şekillere süper benzer açısal yapılara sahiptir. Aradaki kayda değer tek fark, dikdörtgen yüzlerin daha uzun olmasıdır. Topuzlarla ilgili olarak, hem kare hem de dikdörtgen yüz şekilleri tipik olarak şık, arkaya sıkıca taranmış alçak topuzlarla mükemmel görünecektir. Sonuçta, bu keskin görünümlü, pürüzsüz topuzlar yüzünüzün belirgin yapısını destekleyecektir.
ELMAS YÜZLER İÇİN DAĞINIK TOPUZLAR
Elmas yüz şekli, nadir olmakla birlikte ilgi çekicidir. Amy Abramite, "Elmas şeklindeki bir yüzün en belirgin özellikleri küçük, sivri bir çene, geniş elmacık kemikleri ve dar bir alnın üst orta kısmında zirve yapan bir saç çizgisidir" diyor. Yani, elmacık kemiği bölgenizde zarif hatlara sahipseniz ve yüzünüzün diğer bölgelerinden daha genişse, muhtemelen elmas yüz şekline sahipsiniz. Bu yüz tipine sahip kişiler dağınık topuz yaptığında önüne saç parçaları dağınık bir hava yaratarak köşeli çene çizgisine dikkat çekerken görünümüne daha fazla boyut katar.
KALP ŞEKLİNDEKİ YÜZLER İÇİN KAHKÜLLÜ TOPUZLAR
Kalp yüz şekli, elmas yüz şekline benzer, ancak tipik olarak daha büyük bir alına sahiptir. Dermatolog Dr. Jennifer MacGregor, "Kalp şeklinde yüz tipine sahip olanların daha geniş bir alnı ve elmacık kemiği vardır ve ardından nispeten daha dar ve daha küçük bir çene çizgisine sahip olurlar ve yüzlerinin alt kısmı daha incedir" diyor. Bununla birlikte, topuzlar kalp şeklindeki yüzler için yanıltıcı olabilir, çünkü topuzlar, başın üst kısmı zaten alt kısmından daha büyük olduğundan, bu yüzlerde fark edilir derecede dengesiz üst-ağır görünümler yaratma eğilimindedir.
Bu dengesiz görünümün önüne geçmek için, kalp yüz şekillerinde topuz modeli seçme önerileri daha çok saçı genel görünümle ilgili. Dilediğiniz topuzu yapabilirsiniz ancak tek yapmanız gereken biraz perçem eklemek. Kahküller, yüz hatlarını yumuşatırken alnın boyutunu daha az fark edilir hale getirebilir. Ayrıca, yüzün geniş üst kısmı nedeniyle bu katlar kalp yüz şekillerinde güzel görünür. İster klasik perçem modellerini kullanabilir ya da daha modern seçeneklere yönelebilirsiniz.