Yüz tipinize en uygun topuz modeli! Dağınık topuzlar o yüzler için ideal…



ELMAS YÜZLER İÇİN DAĞINIK TOPUZLAR Elmas yüz şekli, nadir olmakla birlikte ilgi çekicidir. Amy Abramite, "Elmas şeklindeki bir yüzün en belirgin özellikleri küçük, sivri bir çene, geniş elmacık kemikleri ve dar bir alnın üst orta kısmında zirve yapan bir saç çizgisidir" diyor. Yani, elmacık kemiği bölgenizde zarif hatlara sahipseniz ve yüzünüzün diğer bölgelerinden daha genişse, muhtemelen elmas yüz şekline sahipsiniz. Bu yüz tipine sahip kişiler dağınık topuz yaptığında önüne saç parçaları dağınık bir hava yaratarak köşeli çene çizgisine dikkat çekerken görünümüne daha fazla boyut katar.

KALP ŞEKLİNDEKİ YÜZLER İÇİN KAHKÜLLÜ TOPUZLAR Kalp yüz şekli, elmas yüz şekline benzer, ancak tipik olarak daha büyük bir alına sahiptir. Dermatolog Dr. Jennifer MacGregor, "Kalp şeklinde yüz tipine sahip olanların daha geniş bir alnı ve elmacık kemiği vardır ve ardından nispeten daha dar ve daha küçük bir çene çizgisine sahip olurlar ve yüzlerinin alt kısmı daha incedir" diyor. Bununla birlikte, topuzlar kalp şeklindeki yüzler için yanıltıcı olabilir, çünkü topuzlar, başın üst kısmı zaten alt kısmından daha büyük olduğundan, bu yüzlerde fark edilir derecede dengesiz üst-ağır görünümler yaratma eğilimindedir.