Yüzde oluşan çizgileri imha ediyor: 1 damlası 10 yaş gençleştiriyor…

E vitamini eksikliği kırışıklık oluşumunun başlıca nedenleri arasındadır. Bununla beraber kullandığımız kozmetik ürünler cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bu söyleyeceğimiz yöntemler ile oluşan cilt hasarlarını en aza indirebilir, ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte cilt kırışıklıklarını önleyen 4 doğal maske.
UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bu maskeleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.
BAL MASKESİ
Hazırlayacağınız karışım için; 1 tatlı kaşığı bal, 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını güzelce karıştırın. Sonra bu karışımı, kırışıklıkların olduğu bölgeye doğru masaj yaparak uygulayın. Maskeyi 15 dakika bekletin. Ardından ılık su ile sürdüğünüz bölgeleri güzelce temizleyin. Düzenli olarak haftada 1 kez uygulamanız yeterli olacaktır.
ZENCEFİL MASKESİ
Zencefil ciltte oluşan sorunları yok etmede oldukça etkilidir. Aynı zamanda antioksidan açısından fazlasıyla zengindir. 1 yemek kaşığı balı ve az miktarda zencefil tozunu bir kabın içerisinde karıştırın. Sonra bu maskeyi cildinize uygulayın. 30-45 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Son olarak ise yüzünüzü soğuk su ile temizleyin. Bu maskeyi haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.
YULAF MASKESİ
Yulaf unu ve sütü bir kabın içerisinde iyice karıştırın. Bu karışımı sorunlu olan bölgeye doğru uygulayın. Ardından 20 dakika bekletip ılık su ile yüzünüzü güzelce temizleyin.
LİMON MASKESİ
Limon C vitamini ve kolajen üretimi açısından oldukça zengin bir üründür. Yapmanız gereken tek şey, yarım adet limon suyunu ve 1 çay bardağı yoğurdu iyice karıştırın. Maskeyi 20 dakika kadar yüzünüzde beklettikten sonra ılık su ile cildinizi güzelce temizleyin.
BİBERİYE MASKESİ
2-3 damla biberiye yağı ile 1 su bardağı gül suyunu bir kabın içerisinde karıştırın. Oluşan karışımı bir şişeye koyarak 2 gün süreyle bekletin. Ardından bu karışımı az miktarlarda alarak bir pamuk yardımıyla günde 2 kere yüzünüze uygulayın.
YÜZÜN KIRIŞMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIZ?
Cilt kuruması, cilt kırışıklıklarının oluşumunda önemli rol oynar. Cildinizi sık sık nemlendirmek bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Özellikle de kış aylarında yüzünüzü nemlendirmeyi unutmayın.
Kırışıklık oluşumunun en önemli nedenlerinden biri de, güneşe fazlasıyla maruz kalmak. Bundan dolayı yaz ve kış aylarında güneş kremini sürmeyi ihmal etmeyin. Günde 1,5-2 litre kadar su tüketmeye özen gösterin. Su, cilt kırışıklıklarını önlemede önemli bir rol oynuyor.