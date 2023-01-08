Yüzde oluşan çizgileri imha ediyor: 1 damlası 10 yaş gençleştiriyor…

Yüz kırışıklıkları genelde belli bir yaştan sonra ortaya çıkar. Büyük bir problem olarak görülen bu durum kolajen üretimi azalması sonucunda gözle görülür kırışıklıklar meydana gelir. İşte bu yöntemler sayesinde hem kırışıklıklarınızdan kurtulacaksınız hem de daha sağlıklı bir cilde sahip olacaksınız.

Giriş Tarihi: 08.01.2023 09:47 PAYLAŞ ABONE OL

E vitamini eksikliği kırışıklık oluşumunun başlıca nedenleri arasındadır. Bununla beraber kullandığımız kozmetik ürünler cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bu söyleyeceğimiz yöntemler ile oluşan cilt hasarlarını en aza indirebilir, ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte cilt kırışıklıklarını önleyen 4 doğal maske. UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bu maskeleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.



BAL MASKESİ Hazırlayacağınız karışım için; 1 tatlı kaşığı bal, 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını güzelce karıştırın. Sonra bu karışımı, kırışıklıkların olduğu bölgeye doğru masaj yaparak uygulayın. Maskeyi 15 dakika bekletin. Ardından ılık su ile sürdüğünüz bölgeleri güzelce temizleyin. Düzenli olarak haftada 1 kez uygulamanız yeterli olacaktır.