Yüzdeki tüyleri yok eden 6 doğal yöntem

Yüzde hafif tüylerin olması oldukça normal olsa da zaman zaman ortaya çıkan daha koyu renge sahip ve kalın tüyler, birçok kişi için rahatsız edicidir. Sürekli cımbızı yanınızda bulundurmak zorunda hissettiren bu durum, aslında hirsutizm adlı bir hormonal dengesizlikten kaynaklanabilir. Ağda, lazer veya cımbız gibi birçok yöntemin yanı sıra birkaç “doğal yöntem” de bulunuyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.01.2022 10:18

Yüzün farklı bölgelerinde ortaya çıkan kalın ve koyu renkli tüyler, birçok kişi için zorlu bir süreç haline geliyor. Uzmanlarında da danışmanlığında deneyebileceğiniz 6 doğal yöntem, bu süreçten kurtulabilmenizi sağlayabilir. Birkaç bitkisel çözüm, değiştirebileceğiniz birkaç alışkanlık sayesinde bu tüylerden kurtulabilirsiniz. İşte o yöntemler…

NANE ÇAYI İÇİN Nane çayı, mükemmel kokusu ve sinirleri yatıştıran özelliğinin yanı sıra erkeklik hormonun düzeyini düşürebilme etkisi de mevcuttur. Yüzde ortaya çıkan istenmeyen tüylerin en büyük sebeplerinden biri, testosteron adı verilen bu hormonlardır. Bu hormon düzeylerinin düşmesi, tüylenme sorununu da azaltacaktır. Araştırmalar, günde 2 fincan nane çayı içmenin yüzdeki tüylerin büyümesini yavaşlattığını ortaya koyuyor.

LAVANTA VE ÇAY AĞACI YAĞLARINI KULLANIN Uçucu yağlar, cilt bakımı ve güzellikte uzun süredir kullanılıyor. Cilt nemlendirme ve parlaklık kazandırma etkilerinin yanı sıra istenmeyen yüz tüylerine karşı da oldukça etkilidir. Lavanta ve çay ağacı yağlarının bölgesel olarak uygulanmasının kalınlaşan ve koyu renk dönüşümü yaşayan tüylere karşı etkili olduğu keşfedildi.

TRANS YAĞ TÜKETİMİNİ ORTADAN KALDIRIN Lezzetli kurabiyeler, bir akşam atıştırmalığı olarak cips… Tüm bunlar yerken oldukça keyif verse de çok yüksek oranda barındırdıkları trans yağlar nedeniyle kolesterol seviyenizde artışa neden olur. Bu durum yalnızca kalp-damar sağlığını kötü etkilemesi ile değil tüylerin gelişmesi için de uygun bir ortam sağlar. Bu nedenle trans yağ yönünden zengin beslenmeyi bırakmak, tüyleri de ortadan kaldırabilir.

EGZERSİZ YAPMAYI ATLAMAYIN Düzenli egzersiz, vücudunuz için eşsiz etkilere sahiptir. Yalnızca fit bir beden sağlamakla kalmaz, aynı zamanda istenmeyen tüyleri de vücuttan uzaklaştırır. Günde yaklaşık 30 dakika boyunca orta yoğunlukta egzersiz yapmak, oldukça etkilidir. Kilo fazlası, yağ dokusunun da fazlalığı nedeniyle hormon dengesizliği ortaya çıkararak tüylenmeye neden olabilir. Bu sayede kilo vermek, tüy sorunun da kurtulmanıza yardımcı olur.

AKUPUNKTURU DENEYİN Akupunktur, rahatlamanın ve stresi azaltmanın en iyi yollarından biri. Kendinizi tamamen yenilenmiş hissetmenizi sağlayan bu yöntem, istenmeyen tüylerin yok olmasını ve çıkmasını da sağlayan önemli yöntemlerden biri. Yapılan araştırmalar, akupunkturun istenmeyen tüylerin yoğunluğunu ve uzunluğunu azaltabileceğini gösteriyor.