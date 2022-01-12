Yüzdeki tüyleri yok eden 6 doğal yöntem

Yüzün farklı bölgelerinde ortaya çıkan kalın ve koyu renkli tüyler, birçok kişi için zorlu bir süreç haline geliyor. Uzmanlarında da danışmanlığında deneyebileceğiniz 6 doğal yöntem, bu süreçten kurtulabilmenizi sağlayabilir. Birkaç bitkisel çözüm, değiştirebileceğiniz birkaç alışkanlık sayesinde bu tüylerden kurtulabilirsiniz. İşte o yöntemler…
NANE ÇAYI İÇİN
Nane çayı, mükemmel kokusu ve sinirleri yatıştıran özelliğinin yanı sıra erkeklik hormonun düzeyini düşürebilme etkisi de mevcuttur. Yüzde ortaya çıkan istenmeyen tüylerin en büyük sebeplerinden biri, testosteron adı verilen bu hormonlardır. Bu hormon düzeylerinin düşmesi, tüylenme sorununu da azaltacaktır. Araştırmalar, günde 2 fincan nane çayı içmenin yüzdeki tüylerin büyümesini yavaşlattığını ortaya koyuyor.
LAVANTA VE ÇAY AĞACI YAĞLARINI KULLANIN
Uçucu yağlar, cilt bakımı ve güzellikte uzun süredir kullanılıyor. Cilt nemlendirme ve parlaklık kazandırma etkilerinin yanı sıra istenmeyen yüz tüylerine karşı da oldukça etkilidir. Lavanta ve çay ağacı yağlarının bölgesel olarak uygulanmasının kalınlaşan ve koyu renk dönüşümü yaşayan tüylere karşı etkili olduğu keşfedildi.
TRANS YAĞ TÜKETİMİNİ ORTADAN KALDIRIN
Lezzetli kurabiyeler, bir akşam atıştırmalığı olarak cips… Tüm bunlar yerken oldukça keyif verse de çok yüksek oranda barındırdıkları trans yağlar nedeniyle kolesterol seviyenizde artışa neden olur. Bu durum yalnızca kalp-damar sağlığını kötü etkilemesi ile değil tüylerin gelişmesi için de uygun bir ortam sağlar. Bu nedenle trans yağ yönünden zengin beslenmeyi bırakmak, tüyleri de ortadan kaldırabilir.
EGZERSİZ YAPMAYI ATLAMAYIN
Düzenli egzersiz, vücudunuz için eşsiz etkilere sahiptir. Yalnızca fit bir beden sağlamakla kalmaz, aynı zamanda istenmeyen tüyleri de vücuttan uzaklaştırır. Günde yaklaşık 30 dakika boyunca orta yoğunlukta egzersiz yapmak, oldukça etkilidir. Kilo fazlası, yağ dokusunun da fazlalığı nedeniyle hormon dengesizliği ortaya çıkararak tüylenmeye neden olabilir. Bu sayede kilo vermek, tüy sorunun da kurtulmanıza yardımcı olur.
AKUPUNKTURU DENEYİN
Akupunktur, rahatlamanın ve stresi azaltmanın en iyi yollarından biri. Kendinizi tamamen yenilenmiş hissetmenizi sağlayan bu yöntem, istenmeyen tüylerin yok olmasını ve çıkmasını da sağlayan önemli yöntemlerden biri. Yapılan araştırmalar, akupunkturun istenmeyen tüylerin yoğunluğunu ve uzunluğunu azaltabileceğini gösteriyor.
YETERİNCE SU TÜKETİN
Yeterince su tüketmek, hem sağlığınız hem de güzelliğiniz için olmazsa olmazlardan. Metabolizmayı geliştiren yeterli su tüketimi, aynı zamanda cildinizin de daha uzun süre genç kalmasını sağlar. Yüzdeki yoğun kıl artışını ortadan kaldırmak için günde 6 ila 8 bardak arasında su tüketmek önemli bir adım atabilirsiniz.