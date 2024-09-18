Yüzünüzü bu saat aralığında sakın yıkamayın! Yarardan çok zararı bulunuyor…

Yoğun ve yorgun bir günün ardından makyajınızı çıkarmaya üşeniyor ve erteliyor olabilirsiniz ancak, ne kadar ertelerseniz cildinize o kadar kötülük yapmış olursunuz. Birçok kişi uyku öncesi yüzünü yıkar ve temizler. Peki, uyumadan önce yüz yıkamak ne kadar doğru?
CİLDİN DOĞAL RİTMİNE UYUM SAĞLAYIN
Birazdan okuyacaklarınız kulağa biraz garip gelebilir ancak, güneş battıktan sonra yüzünü yıkamanız önerilmez.
Bunun nedeni ise, vücudunuz gibi cilt hücrelerinin de sirkadiyen ritmine göre çalışmasından kaynaklanır.
Güneş battığında, cildinizdeki onarım mekanizmaları harekete geçer ve çalışmaya başlar.
Onarım mekanizmaları çalışmaya başladığında ise, yeni cilt hücreleri oluşur.
BU SAATLERDE TEMİZLEMEK ÇOK DAHA YARARLI
Havanın tam kararmadığı akşam saatlerinde yüzünüzü yıkayıp temizlemek cilt sağlığınız için çok daha etkili olacaktır.
Cildinizi havanın tam kararmadığı saatlerde yıkamak, cildin sirkadiyen ritim dengesinin korunmasını sağlar.
Bu durum sonucunda ise kırışıklık gibi erken yaşlanma belirtileri önlemiş olursunuz.
GECE KREMİNİ BU ŞEKİLDE KULLANMAK DAHA ETKİLİ OLACAKTIR
Eğer gece kremi kullanıyorsanız, hava tam kararmadan cildinizi yıkamanız kremin etkilerini göstermesine yardımcı olacaktır.
Cildinizi yıkama ve gece kremini sürme zamanınız arasında belirli bir süre geçeceği için cildinizdeki hücrelerinize doğal yenilenme zamanı tanıyacaksınız.