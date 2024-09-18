Yüzünüzü bu saat aralığında sakın yıkamayın! Yarardan çok zararı bulunuyor…

Yoğun ve yorgun bir günün ardından makyajınızı çıkarmaya üşeniyor ve erteliyor olabilirsiniz ancak, ne kadar ertelerseniz cildinize o kadar kötülük yapmış olursunuz. Birçok kişi uyku öncesi yüzünü yıkar ve temizler. Peki, uyumadan önce yüz yıkamak ne kadar doğru?