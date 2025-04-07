Yüzünüzü yıkarken yapılan bu hata cildinizi mahvediyor! Dermatolog en sık yapılan yanlışı açıkladı...

Diş macunlarında bulunan florür gibi maddelerin dişler için faydalı olsa da cilt üzerinde tahriş edici etkiler yaratabileceğine dikkat çeken uzman, özellikle ağız çevresinde görülen küçük sivilceler ve kırmızı pullu lekelerin, bu alışkanlıktan kaynaklanabileceğini belirtti.

Bu belirtiler, "perioral dermatit" olarak bilinen yaygın bir cilt rahatsızlığına işaret ediyor. Cleveland Clinic'in verilerine göre perioral dermatit; ağız çevresinde, bazen göz kapaklarında, burun çevresinde hatta vücudun farklı bölgelerinde kızarıklık, kuruluk, kabarıklık ve yanma hissine neden olabiliyor.

Uzmanlar, topikal steroid kremler, ağır nemlendiriciler ve florür içeren diş macunlarının bu durumu tetikleyebileceğini belirtiyor. En çok 25-45 yaş arası kadınlarda görülen bu rahatsızlıktan korunmak için Dr. Ree'nin önerisi ise oldukça basit: