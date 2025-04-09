Yüzünüzün erken yaşlanıp yaşlanmayacağını öğrenin! 1 dakikalık bu testi yapmanız yeterli…

Uzman açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor: "Gergin bir masseter (çene) kası, yüz dokularını çenenin kenarından merkeze, elmacık kemiklerine ve buruna doğru çeker. Bu durum, alt çenenin yukarıya doğru hareket etmesine, çenenin içeriye itilmesine, yanakların sarkmasına, nazolabial kıvrımların ve gıdının ortaya çıkmasına yol açar."

Çenenin her iki yanında bulunan ve çene kemiğini kafatasına bağlayan çiğneme ve çene sıkma hareketlerinden sorumlu olan çiğneme kasıdır.

Bunun ayrıca ısırık sorunlarına, kare veya kutu gibi bir çene hattına ve potansiyel olarak sarkık yanaklara da yol açabileceği belirtiliyor ve bu nedenle, ciddi vakalarda diş hekimleri kası gevşetmek için uzmanlar farklı çözümler önerebiliyor.