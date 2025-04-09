Yüzünüzün erken yaşlanıp yaşlanmayacağını öğrenin! 1 dakikalık bu testi yapmanız yeterli…

Osteopat Dr. Ales Ulishchenko, yüzün erken yaşlanmaya hazır olup olmadığını anlamanızı sağlayacak basit bir test paylaştı.
Dr. Ulishchenko'nun açıkladığı teste göre, bir elin dört parmağının ağza dikey olarak sığdırılmaya çalışılması gerekiyor.
Uzman, "Parmaklarınızı ağzınıza sığdıramıyorsanız, çiğneme kaslarınız aşırı çalışıyor demektir," diyor. "Bu durum, nazolabial kıvrımlarınızın (burun-ağız çizgileri) belirginleşmesine, yanaklarınızın sarkmasına ve gıdınızın oluşmasına neden olabilir."
Dr. Ulishchenko, bu durumu erken yaşlanma belirtilerine yol açabileceği konusunda uyardı.
Uzman açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor: "Gergin bir masseter (çene) kası, yüz dokularını çenenin kenarından merkeze, elmacık kemiklerine ve buruna doğru çeker. Bu durum, alt çenenin yukarıya doğru hareket etmesine, çenenin içeriye itilmesine, yanakların sarkmasına, nazolabial kıvrımların ve gıdının ortaya çıkmasına yol açar."
Çenenin her iki yanında bulunan ve çene kemiğini kafatasına bağlayan çiğneme ve çene sıkma hareketlerinden sorumlu olan çiğneme kasıdır.
Diş uzmanları uzun zamandır bruksizm (diş gıcırdatma veya sıkma) nedeniyle masseter kasının gerginleşebileceğini veya genişleyebileceğini gözlemliyorlar.
Bunun ayrıca ısırık sorunlarına, kare veya kutu gibi bir çene hattına ve potansiyel olarak sarkık yanaklara da yol açabileceği belirtiliyor ve bu nedenle, ciddi vakalarda diş hekimleri kası gevşetmek için uzmanlar farklı çözümler önerebiliyor.