Ağzınıza bile sürmeyin! Düşüğe sebep oluyor

'SİGARA İÇENLERDE RİSK DAHA FAZLA'

Sigara içen kişilerin düşük yapma riskinin sigara içmeyenlere göre daha yüksek olduğunu işaret eden Op. Dr. Aslıhan Alp Öztürk, "Kafein veya alkolün yoğun kullanımı da riski artırır. Yasadışı uyuşturucuların kullanımı da riski çok artırmaktadır. Düşük kilolu olmak veya obez olmak, düşük riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bazen partnerlerden biri sağlıklı olabilir ancak düşük riskini artıran genetik bir sorun taşıyabilir. Örneğin, bir partnerin iki farklı kromozomun parçaları birbirine bağlandığında oluşan benzersiz bir kromozomu olabilir. Buna 'translokasyon' denir. Partnerlerden biri kromozom translokasyonu taşıyorsa, bunu embriyoya geçirmek düşük olasılığını artırır" ifadelerine yer verdi.

'BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Op. Dr. Öztürk, dikkat edilmesi gereken bazı belirtileri şu şekilde sıraladı:

"Vajinadan ağrılı veya ağrısız kanama, lekelenme adı verilen hafif kanamalar da dâhildir.

Kasık bölgesinde veya bel ile sırt bölgesinde ağrı veya kramp.

Vajinadan sıvı veya doku gelmesi.

Hızlı kalp atışı (taşikardi)."

Op. Dr. Öztürk, "Vajinadan doku geldi ise temiz bir kaba koyarak hekime başvuru sağlanmalıdır. Düşük belirtilerini kontrol etmek için doku incelenebilir. İlk trimesterde vajinal lekelenme veya kanama yaşayan çoğu hamilenin başarılı gebelikler geçirdiği de unutulmamalıdır. Ancak kanamanız şiddetliyse veya kramp tarzında ağrılarla birlikteyse mutlaka hekime başvuru sağlanmalıdır" dedi.