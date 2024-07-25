Anne adaylarına hayati uyarı! Düşük tehlikesi en çok onlarda: "Eğer ilk 12 hafta..."





UZMANINDAN GEBELERE ÖNERİLER

PROF. Dr. Kavak, düşüğe karşı anne adaylarına şu uyarılarda bulundu:

ALT KASIKTA AĞRI VE KANAMA: Gebeliğin ilk aylarında ağrı görülmesi normal bir bulgudur. Ama düşükteki ağrı farklı bir ağrı türüdür ve çoğu zaman buna vajinal kanama da eşlik edebilir. Bizim kanamadan kastettiğimiz, gebeliğin ilk aylarındaki kahverengi akıntı tarzı kanama değil, bildiğimiz kırmızı kanamadır. Vajinal kanama, adete benzeyen kramp ve sırt ağrıları olması ve hassas memeler uyarı belirtileridir.

KENDİNİZİ YORMAYIN: Düşük başladığı zaman durdurmak için yapılacak çok az şey vardır. Düşük tehdidini ortadan kaldırabilmek için, yatak istirahati tavsiye olunur. Anne adaylarına ilk 12 haftada yaşam tempolarını düşürmeyi öneriyoruz. Kendilerini çok yormasınlar. Özellikle çalışan anne adayları evdeki zamanlarını dinlenmeye ayırsınlar.





TEKRAR GEBELİK NE ZAMAN OLMALI?

"Düşük olduktan sonra tekrar gebelik ne zaman olmalı?" sorusuna ise Prof. Dr. Kavak, şu yanıtı verdi: "Düşük olduktan sonra ilk adeti beklemek gerekir. İlk adet 45 güne kadar gecikebilir. Düşük sonrası sağlıklı bir hamilelik için tavsiyem en az 2 düzenli adet dönemi beklemektir. Düşüğün arkasından 2 kere normal adet gördükten sonra, çiftler, bebek sahibi olmak için denemeye başlayabilirler."