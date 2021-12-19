Anne adaylarının en çok merak ettiği 5 soru

Özellikle ilk gebeliğini yaşayan anne baba adaylarının daha sık ve panikle sorular sorduklarını dile getiren Bayrak sözlerine şöyle devam etti "gebelik her kadının yaşamak istediği muhteşem bir duygu özellikle de sağlıkla devam eden gebelik süreci ve ardından yaşanan sağlıklı doğumun verdiği duygu tarif edilemez. Hamilelik döneminde anne adayı, fiziksel ve ruhsal olarak birçok değişiklik yaşar. Bu değişikliklere alışmaya çalışırken diğer yandan akıllarındaki çeşitli sorulara yanıtlar arar. Anne adaylarının en merak ettikleri ve sordukları soruları şöyle sıralamak mümkündür;

BEBEĞİMİN HAREKETLERİNİ NE ZAMAN HİSSEDECEĞİM?

Anne adayları bebeklerinin ilk hareketlerini kanat çırpma, guruldama, dalgalanma, dirsek atma şeklinde tarif eder. Hareketleri hissetmek ise bebeğin ağırlığı, plasentanın rahim içindeki pozisyonu ve annenin karın yağ tabakası kalınlığına bağlı olarak 16-20. haftalar arasında mümkün olur. Fakat 22. haftaya kadar bebeğin hareketleri hissedilmiyorsa kadın hastalıkları ve doğum uzmanına müracaat edip mutlaka ultrasonla bebeğin durumunu değerlendirmesi gerekir.

ULTRASOUND İLE YAPILAN MUAYENE BEBEĞİMİ RAHATSIZ EDER Mİ?

Halk arasında yanlış bilinen konulardan bir tanesi de bu sorudur aslında. Ultrason muayenelerinin bebeğe olumsuz etkileri konusunda elde herhangi bir veri yoktur. İnsan kulağının duymadığı ses dalgalarının yansımasıyla görüntü elde edilen ultrasonun anne karnındaki bebeği rahatsız ettiği düşünülmemektedir fakat doğru sıklıklarla yapılacak muayene anne ve bebek sağlığı için önemlidir.

HAMİLEYKEN SPOR YAPABİLİR MİYİM? HANGİ SPORLARI YAPMALIYIM?

Hamilelikte egzersiz oldukça fayda sağlar fakat her gebe bir egzersiz planı çizmeden önce doktorundan görüş almalıdır. Genellikle gebelikten önce düzenli spor yapan anne adayları, gebeliğin 6. ayına kadar spor yapabilir (vücut teması olan sporlar hariç). 6. aydan sonra istirahat ve sakin yaşam ön planda olmalıdır. Egzersizde amaç asla kilo vermek ve kilo almayı engellemek olmamalıdır. Yapılan egzersizlerin de uzun süreli ve anne adayını nefes nefese bırakacak kadar zorlayıcı olmamasına dikkat edilmelidir. Fakat hayatı boyunca spor yapmamış bir annenin gebelikte spora başlaması yalnızca tehlike getirebilir.

DOĞUM YÖNTEMİNE NASIL KARAR VERECEĞİM?

Doğum şekli, anne ve bebeğin özelliklerine göre belirlenir. Bebeğin duruş şekli, kilosu, gebelik haftası, çoğul gebelik, annenin kemik yapısı, genital bölgede uçuk ya da siğil varlığı, annenin hipertansiyon hastası olması ve geçirilmiş miyom operasyonu gibi durumlarda anne adaylı ile birlikte biz hekimler değerlendirme yapıp, anne adayını yönlendirmekteyiz. Tabiki ilk tercihimiz doğal doğum olmaktadır fakat bebeği ve anneyi tehlikeye atacak durumlarda bu kararımızı değiştirebilmekteyiz. Ayrıca planlanan doğum tarihinde bile oluşacak komplikasyonlar doğum şekli hakkında vereceğimiz kararları etkileyebilmektedir.

DOĞUMDAN SONRA ALDIĞIM KİLOLARI VEREBİLECEK MİYİM?

Dr. Elçim Bayrak, ''Doğum sonrası yaklaşık 4-5 kg kendiliğinden verilir ve vücut 6 ay ile 1 yıl arasında eski haline döner. Emzirme döneminde sütün artması için şekerli gıdalar yerine bol sıvı tüketilmelidir. Doğum öncesi değil, emzirme döneminde alınan kiloların zor verildiği unutulmamalıdır.''dedi.