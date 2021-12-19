Bedeninizi hazırlayın! Sağlıklı bir hamilelik için gerekli 7 adım

Hamilelik karmaşık bir süreçtir ve birçok faktör bu süreci etkileyebilir. Bazı çiftler denedikten sonra bir ay içinde hamile kalırken, diğerleri için vücutları buna hazırlıksız olduğu için bekleme süresi daha uzun olabilir. Bunun için atmanız gereken adımlar uzmanlık gerektirse de bazı konularda doğru adımların belli bir sırası bulunuyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.12.2021 15:21

Sağlıklı bir hamilelik ve bebek sahibi olmak, hamile kalmadan önce başlar. Bunun için kendinizi fiziksel olduğu kadar duygusal olarak da hazırlamanız önemlidir. Gebelik öncesi planlama, sizin ve eşinizin sağlıklı bir hamilelik şansınızı nasıl artıracağınızı anlamanıza yardımcı olabilir. Bazı testlerden geçirilerek ve bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapılarak yapılır. İşte hamile kalmaya çalışırken uymanız gereken bir kontrol listesi.

MEDİKAL TESTLERİ ATLAMAYIN Hamilelik öncesi bir test, hamile kalma şansınızı etkileyebilecek sağlıkla ilgili herhangi bir komplikasyonu belirlemenize yardımcı olabilir. Sağlıklı olduğunuzdan ve hamile kalabildiğinizden emin olmak için hem sizin hem de eşinizin tıbbi kontrolden geçmesi gerekir. Muayene sırasında, sağlık hizmeti sağlayıcısı, komplikasyon olasılığını artırabilecek faktörleri daha iyi anlamak için sizin ve ailenizin sağlık geçmişleri gibi konuları gözden geçirebilir.

İLAÇLARI GÖZDEN GEÇİRİN Bebek planlarken ecza dolabınızı temizlemeniz önerilir. Baş ağrısı, soğuk algınlığı ve anksiyete gibi sağlık sorunları için günlük olarak aldığınız tüm reçetesiz ilaçları ve takviyeleri gözden geçirin. Hamilelik sırasında iyi olmayabilecek bazı maddeler içerebilecekleri için bunları doktorunuzla tartışın. MULTİVİTAMİN DESTEKLERİNE DİKKAT EDİN Dokuz aylık hamilelik yolculuğu bir kadın için kolay değildir. Hamilelik çeşitli fiziksel ve duygusal değişikliklere yol açar. Bu, sağlıklı ve formda kalmak için besinlere olan talebi artırır. Ayrıca anne karnında büyüyen bebeğin ihtiyacını karşılamak için besinlere de ihtiyaç vardır. Bu nedenle, sağlıklı bir hamilelik sağlamak için multivitamin alımınızı artırmanız gerekir. Doktorunuzla konuşun ve bebeğin büyümesi için gerekli olan multivitamin ve folik asit alımını artırın.

KİLONUZU YÖNETİN Siz veya eşinizin Vücut Kitle İndeksi (BMI) daha yüksekse, kilonuzu yönetmek için adımlar atın. Fazla kilo, hamile kalmaya çalışanlar için sorunlu olabilir. Bununla birlikte yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi birçok metabolik hastalığınız varsa ilaç alın ve seviyeleri kontrol altında tutmaya çalışın. SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI SÜRDÜRÜN Sağlıklı bir hamilelik için sigarayı bırakın ve uyku programınızı düzenleyin. Bu üç şeyin hamilelik sırasında ve sonrasında sizin ve bebeğinizin sağlığı üzerinde büyük etkisi vardır. Günde en az 8-9 saat uyuyun. EGZERSİZ YAPIN Egzersiz yapmak hem hamilelik öncesi hem de hamilelik sırasında çok önemlidir. Egzersiz yapmakla, sıkı bir egzersiz yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Fikir sadece fiziksel olarak aktif kalmaktır. Bunun için yürümeyi, yogayı, hatta pilatesi deneyebilirsiniz. Haftada en az 3 kez birer saat egzersiz yapmaya çalışın.