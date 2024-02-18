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Bu ilaç doğmamış bebeğinizin beynine zarar veriyor!

ABD'deki Colorado Üniversitesi'nden Profesör Won Chan Oh ve ekibi hamilelikte kullanılan antidepresanların doğmamış bebekler üzerindeki etkisini araştırdı.

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Giriş Tarihi: 18.02.2024 10:09
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Bu ilaç doğmamış bebeğinizin beynine zarar veriyor!

ABD'de her yıl 400 bin hamilenin gebelik sürecinde aldıkları antidepresan nedeniyle doğmamış bebeklerine de zarar verdikleri saptandı.

Çalışmanın sonuçlarına göre hamilelikte alınan antidepresan ilaçları bebeklerin de beyinlerine zarar veriyor ve hatta bu olumsuz etki ilerleyen yaşlarda da ortaya çıkıyor.

Araştırmayı yürüten ekip, doktorlara bir uyarıda bulunarak "Hamile kadınlar ve doğum sonrası depresyondan muzdarip olanlar için ilaç dışı tedavileri dikkate alınması gerekiyor" açıklaması yapıldı.

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