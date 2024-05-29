Dikkat! Bebeklerde zeka geriliği sebebi: Hamileyken tüketmezseniz...

Sodyum düzeyinde düşüklük veya artışın ciddi hastalıklara yol açabileceğini belirten Şahin, "Türkiye'de tuz tüketimi günlük ihtiyaçtan fazla. Rafine hazır gıdalarda ve tat amaçlı kullanılan yemeklerde çok miktarda tuz bulunuyor. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı bir yetişkinin metabolik işlevlerini sürdürebilmesi için yaklaşık 5 gram tuz tüketmesini öneriyor."

"Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nin araştırmasına göre kişi başı günlük tuz tüketimi 15 g bulundu. İhtiyacın 3 katı kullanım söz konusu. Bu hipertansiyon, felç, böbrek yetersizliği, gastrit, mide kanseri gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. Her hasta kendi özelinde değerlendirilmeli. Farklı tuz tüketimi doktora danışarak olmalı" bilgisini verdi.

GEBELER DİKKAT ETMELİ

Gebelerde iyot eksikliği bulunmasının bebeklerde guatr hastalığına, zeka seviyesinde azalmaya sebebiyet verebileceğine dikkat çeken Şahin, iyotun doktor tarafından önerilen dozlarda takviye edilmesini söyledi. Şahin, "İyot büyüme ve gelişmenin normal olması için lazım. Gebelikte günlük 250 mikrogram iyot alınmalı" dedi.