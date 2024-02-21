Gebelik bulantılarının çaresi!

Pek çok anne adayının hamileliksürecinde mide bulantısı ve kusma sorunuyla karşılaştığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Güçlü, bulantıya karşı, hafif ve sık beslenmenin yanı sıra yeterli sıvı almanın önemli olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:17 PAYLAŞ ABONE OL

Bazı kadınlarda sadece gebeliğin ilk dönemlerinde görülebilen bulantı ve kusma, bazen de aylarca sürebildiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Güçlü, "Anne adaylarının hayat kalitesini düşüren bulantı ve kusma problemlerine karşı bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.Gebeliğin önemli belirtilerinden olan bulantının en sık 6-14'üncü haftalar arasında görülmektedir. Bulantıya karşı, hafif ve sık beslenmenin yanı sıra yeterli sıvı almakta önemlidir. Kişiden kişiye farklılık gösterse de gebeliğin 6. haftası itibarıyla başlayan bulantı ve kusma sürecinin 14-16'ıncı haftaya kadar yavaş yavaş azalarak sonlanması görülmektedir. Bu süreç boyunca, koku ve tat hassasiyeti de artma duyularda keskinleşme gözlenmektedir. Tek bir sebep olmasa da, genellikle artan gebelik hormonları, anne adayının stres seviyesi, psikolojik durum bulantı ve kusmadan sorumlu tutulmaktadır. Gebeliğin ilerlemesi ile genellikle 12. haftaya doğru gebelik hormonu olan B-hcg seviyesi belirli bir platoya ulaşır, vücut artık bu hormona alışmış olur ve bulantılarda azalma beklenir" dedi.



"KIYASLAMA YAPMAK SADECE STRESİ ARTIRIR"

Bu konu ile ilgili unutulmaması gereken önemli noktalardan birinin, gebelik sürecinin kendine özgü olması ve herkesin bu süreci farklı yaşaması olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Güçlü, "Dolayısıyla diğer hamilelerle kendimizi kıyaslamak, hatta daha önceki hamileliklerimizle mevcut gebeliğimizi karşılaştırmak sadece stres seviyemizi arttıracaktır. Bazı gebelerde bu durum hafif bulantılarla ılımlı seyrederken, bazılarında yüzde 1-2 oranında aşırı kusma, beslenme bozuklukları, vücut su elektrolit dengesinin bozulmasına sebep olabilen hiperemezis gravidarumla görülebilmekteyken, gebelerin yüzde 25'inde ise hiç bulantı ve kusma görülmeyebilir" diye konuştu.