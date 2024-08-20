Gebelik varislerine dikkat!

ASPİRİN VE DMAH KULLANIMI: ZORUNLULUK VE DEĞERLENDİRME Varisli hamilelerin aspirin veya DMAH enjeksiyonu kullanımının zorunlu olmadığını belirten Yrd. Doç. Dr. Betül Çelikol Sertbaş, "Ancak, varis öyküsü olan gebelerin Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları tarafından detaylı bir değerlendirmeye alınması gereklidir" diyerek bu sürecin nasıl işlediğini şöyle açıkladı: "Gebelik sürecinde varislerin yönetimi, kapsamlı bir klinik muayene gerektirir. Hekimler, hastanın şikayetlerini ve sağlık geçmişini değerlendirir. Özellikle pıhtı öyküsü olan hastalar için varislerin klinik durumu ve gerekli tetkiklerin sonuçlarına göre, uygun tedavi yöntemleri belirlenir."

Yrd. Doç. Dr. Betül Çelikol Sertbaş, her gebeliğin kendine özgü olduğunu ve tedavi planlarının kişiye özel olarak oluşturulması gerektiğini vurguladı.



KAYGIYI AZALTMANIN ANAHTARI: BİLİNÇLİ TAKİP VE ÖNLEM

Gebelikte yaşanan kaygının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bilinçli bir yaklaşım şarttır. Yrd. Doç. Dr. Betül Çelikol Sertbaş, "Gebelikte potansiyel riskleri bilmek ve kişiye özel sağlık durumunu doğru değerlendirmek, güvenli bir gebelik süreci sağlar. Varis öyküsü veya pıhtılı hastalık öyküsü bulunan gebelerin Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarıyla görüşmeleri elzemdir" şeklinde konuştu.



Son olarak, "Varisleri olan ve gebelik planlayan kadınların, gebelik öncesi muayenelerini ciddiyetle yaptırmaları ve sağlık durumlarını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşır. Bu yaklaşım, daha rahat ve sorunsuz bir gebelik ve doğum süreci geçirmelerini sağlayacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.