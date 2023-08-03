Hamileler için yüksek risk! Havada ortaya çıkan bu değişim...

"ÇANTANIZDA SU SPREYİ TAŞIYIN" Sıcak günlerde vücudu soğutmak için su kullanılması gerektiğini işaret eden Doç. Dr. Erkan Elçi, şunları söyledi: "Bir sıcak hava dalgası sırasında serin bir banyo yapmak, daha az sıcak ve rahatsız hissetmenize yardımcı olabilir. Banyo yapıyorsanız, su sıcaklığı 32 dereceyi geçmemelidir. Sıcak havalarda dışarı çıkıyorsanız veya egzersiz yapıyorsanız, susuz kalmamak için yanınızda su taşıyın. Çantanızda bir su spreyi de taşıyabilirsiniz, böylece hızlıca serinlemek için kendinize biraz soğuk su sıkabilirsiniz. Bileklerinizi soğuk akan suyun altına sokmak çok etkili bir yöntemdir veya şişenizden bileklerinizin üzerlerine biraz su dökmek fayda sağlayabilir. Boynunuzun arkasına, alnınıza veya başınızın üstüne uygulanan serin, nemli bir bez de vücut ısınızı düşük tutmanın iyi bir yoludur."





"NEFES ALABİLEN KIYAFETLER GİYİN"

Terlememek için nefes alabilen kumaşlar giyilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Elçi, bu yöntemin hamile kadınları daha serin tutarak, gebelikte yaygın bir sorun olan göğüslerin altında ve karında gelişebilecek ısı döküntülerini önlemeye yardımcı olacağını belirtti.



"BU BELİRTİLER SICAK ÇARPMASI İŞARETİ OLABİLİR"

Sıcak havalarda, sıcak bitkinliği veya sıcak çarpması belirtilerini bilmenin hayati önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Elçi, ısı bitkinliğinin belirtilerini şöyle sıraladı:

"Baş dönmesi, iştah kaybı ve hasta hissetme, aşırı terleme ve solgunluk, nemli cilt, kollarda, bacaklarda ve midede kramplar, hızlı nefes alma ve nabız, 38 derece veya üzeri sıcaklık, yoğun susuzluk."

