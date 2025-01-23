Hamileliği en rahat şekilde geçirmenin 10 adımı...





5. EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Soğuk havalar ve yağış, hareket etmeyi zorlaştırabilir. Ancak hamilelikte düzenli egzersiz hem anne adayının sağlığını korur hem de doğuma hazırlık sağlar. Kapalı alanlarda hafif tempolu yürüyüşler veya hamilelere özel yoga ve pilates gibi aktiviteler tercih edilebilir.



6. CİLT SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Kış aylarında soğuk hava cildi kurutabilir. Bu nedenle hamilelikte cilt sağlığı için nemlendirici kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle çatlak oluşumunu engellemek için doğal yağlar veya hamilelere uygun nemlendiriciler kullanılabilir.





7. D VİTAMİNİ ALIN

Kışın güneş ışığına maruz kalma durumu azaldığı için D vitamini eksikliği yaşanması mümkündür. Doktorun önerisiyle D vitamini takviyesi almak veya güneşli günlerde kısa yürüyüşler yapmak bu yönden faydalı olacaktır.



8. UYKU DÜZENİNİZİ SAĞLAYIN

Hamilelikte yeterli uyku almak anne adayının ve bebeğin sağlığı için önemlidir. Kış mevsiminde günlerin kısa olması ve kapalı hava uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Düzenli uyku alışkanlığı oluşturmak ve vücudu dinlendirmek için belirli bir uyku saatine uyulmalı ve bu durum rutin halie getirilmelidir.