Hamilelik bulantılarının ardındaki gerçek! Azaltmak için...

Gebeliğin önemli belirtilerinden olan bulantının en sık 6-14. hafta arasında görüldüğünü belirten Dr. Tuğberk Güçlü, bulantıya karşı, hafif ve sık beslenmenin yanı sıra yeterli sıvı almanın önemine dikkat çekti.

İHA Giriş Tarihi: 30.04.2023 10:21 PAYLAŞ ABONE OL

Bulantı ve kusma halinin gebeliklerde, özellikle erken dönemlerde sık görüldüğünü belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuğberk Güçlü, kişiden kişiye farklılık gösterse de gebeliğin 6. haftası itibari ile başlayan bulantı ve kusma sürecinin 14-16. haftaya kadar yavaş yavaş azalarak sonlanmasının beklendiğini söyledi. Bu süreç boyunca, koku ve tat hassasiyetinde artma duyularda keskinleşme gözlendiğini belirten Dr. Güçlü, "Tek bir sebep olmasa da, genellikle artan gebelik hormonları, anne adayının stres seviyesi, psikolojik durum bulantı ve kusmadan sorumlu tutulmaktadır. Gebeliğin ilerlemesi ile genellikle 12. haftaya doğru gebelik hormonu olan B-hcg seviyesi belirli bir platoya ulaşır, vücut artık bu hormona alışmış olur ve bulantılarda azalma beklenir" dedi.



"KIYASLAMA YAPMAK SADECE STRESİ ARTIRIR"

Bu konu ile ilgili unutulmaması gereken önemli noktalardan birinin, gebelik sürecinin kendine özgü olması ve herkesin bu süreci farklı yaşaması olduğuna dikkat çeken Dr. Güçlü, "Dolayısıyla diğer hamilelerle kendimizi kıyaslamak, hatta daha önceki hamileliklerimizle mevcut gebeliğimizi karşılaştırmak sadece stres seviyemizi arttıracaktır. Bazı gebelerde bu durum hafif bulantılarla ılımlı seyrederken, bazılarında yüzde 1-2 oranında aşırı kusma, beslenme bozuklukları, vücut su elektrolit dengesinin bozulmasına sebep olabilen hiperemezis gravidarumla görülebilmekteyken, gebelerin yüzde 25'inde ise hiç bulantı ve kusma görülmeyebilir" diye konuştu.