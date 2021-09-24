Hamilelik döneminde en çok hangi aylara dikkat edilmeli?

İLK ÜÇ AY EN HASSAS DÖNEM
Hamileliğin ilk 3 aylık dönemi iç ve dış organların gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde bebek dışarıdan gelen olumsuz etkilerden, yanlış beslenme alışkanlıklarından daha çok etkilenmekte; besin öğesi eksikliklerine bağlı sorunlar oluşabilmektedir. Bu sebeple özellikle gebeliğin ilk üç ayı tüm ayrıntılara dikkat edilmesi sağlıklı bir hamilelik süreci için ilk adımdır. Hamile olduğunu öğrenen anne adayları sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkları hemen bırakmalı; hekime danışmadan hiçbir ilacı kullanmamalıdır.
İLK ADIM: SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI KAZANMAK
Araştırmalar gebeliğin ilk üç ayındaki sağlıklı beslenme alışkanlıklarının başarılı bir gebelik döneminin sağlanmasında önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Hamile olduğunu öğrenen anne adayının ilk olarak beslenmesi düzenlenmeli, besin öğelerini yeterli miktarda alması sağlanmalıdır. Yeterli miktarda kalsiyumun karşılanması için gün içinde en az 3 porsiyon süt ürünleri, artan protein ihtiyacı için en az bir porsiyon kırmızı et, kümes hayvanları, deniz ürünleri veya kuru baklagiller gibi zengin protein kaynakları, vitamin ve mineral gereksinimi için en az 5 porsiyon mevsimine uygun meyve ve sebzeler, karbonhidrat kaynağı olarak tam tahıllı ürünler tüketilmeli; zeytinyağı, ceviz, fındık gibi sağlıklı yağ kaynaklarına yer verilmelidir.
TAKVİYELER ZAMANINDA KULLANILMALI
Önerilen vitamin ve mineral takviyelerinin gebelik öncesi ve gebeliğin erken dönemlerinde kullanılmaya başlanması erken doğum riskini azaltmaktadır. Yapılan araştırmalara göre gebeliğin 12. haftasından önce folik asit desteğine başlanması nöral tüp defekti riskini önlerken; folik asit takviyesini daha erken dönemde kullanmaya başlayan annelerin çocuklarının bilişsel yeteneklerinin daha üst düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
GEBELİK ZEHİRLENMESİNE KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALIN
Hamilelik döneminin ilk üç ayındaki serum magnezyum düzeyleri gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) riski için önemli bir tahmin aracıdır. Kan tahlilleri düzenli olarak yapılmalı; beslenmede yeşil yapraklı sebzelere, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlara, kuru baklagillere yer verilerek magnezyum alımı artırılmalıdır.
BİTKİ ÇAYLARINA VE KAFEİNLİ İÇECEKLERE DİKKAT
Bu süreçte fazla miktarda tüketilen bitki çayları hormonlara etki ederek erken doğuma neden olabilmektedir. Özellikle adaçayı, zerdeçal çayı ve sinameki çaylarına bu dönemde ara verilmelidir. Açık bir şekilde satılan çaylar tercih edilmemelidir. Kafein içeren içeceklerin fazla miktarda tüketimi ise vitamin ve minerallerin emilmesini azaltırken; kalsiyumun emiliminde azalmaya bağlı olarak iskelet sistemi sorunları, demir emilimindeki azalmaya bağlı olarak anemi riski artmaktadır. Fazla miktarda kahve tüketiminin özellikle gebeliğin ilk üç ayında kanama riskini artırdığı belirtilmektedir. Bu nedenle gebelik döneminde günlük kafein alımı 200 mg/gün ile sınırlandırılmalı; günlük kahve tüketimi bir fincanı (200ml) geçmemelidir. Kafein içeren çay, asitli içecekler, çikolata ve kakao gibi besinlere de dikkat edilmelidir.