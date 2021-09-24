Hamilelik döneminde en çok hangi aylara dikkat edilmeli?

Hamileliğin ilk 3 aylık dönemi iç ve dış organların gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde bebek dışarıdan gelen olumsuz etkilerden, yanlış beslenme alışkanlıklarından daha çok etkilenmekte; besin öğesi eksikliklerine bağlı sorunlar oluşabilmektedir. Bu sebeple özellikle gebeliğin ilk üç ayı tüm ayrıntılara dikkat edilmesi sağlıklı bir hamilelik süreci için ilk adımdır. Hamile olduğunu öğrenen anne adayları sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkları hemen bırakmalı; hekime danışmadan hiçbir ilacı kullanmamalıdır.

İLK ADIM: SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI KAZANMAK

Araştırmalar gebeliğin ilk üç ayındaki sağlıklı beslenme alışkanlıklarının başarılı bir gebelik döneminin sağlanmasında önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Hamile olduğunu öğrenen anne adayının ilk olarak beslenmesi düzenlenmeli, besin öğelerini yeterli miktarda alması sağlanmalıdır. Yeterli miktarda kalsiyumun karşılanması için gün içinde en az 3 porsiyon süt ürünleri, artan protein ihtiyacı için en az bir porsiyon kırmızı et, kümes hayvanları, deniz ürünleri veya kuru baklagiller gibi zengin protein kaynakları, vitamin ve mineral gereksinimi için en az 5 porsiyon mevsimine uygun meyve ve sebzeler, karbonhidrat kaynağı olarak tam tahıllı ürünler tüketilmeli; zeytinyağı, ceviz, fındık gibi sağlıklı yağ kaynaklarına yer verilmelidir.

TAKVİYELER ZAMANINDA KULLANILMALI

Önerilen vitamin ve mineral takviyelerinin gebelik öncesi ve gebeliğin erken dönemlerinde kullanılmaya başlanması erken doğum riskini azaltmaktadır. Yapılan araştırmalara göre gebeliğin 12. haftasından önce folik asit desteğine başlanması nöral tüp defekti riskini önlerken; folik asit takviyesini daha erken dönemde kullanmaya başlayan annelerin çocuklarının bilişsel yeteneklerinin daha üst düzeyde olduğu tespit edilmiştir.