Hamilelik döneminde hangi tatlıları yemeliyiz?

Aşerme haricinde aşırı şekerli ve karbonhidratlı gıdalar tüketmenin anne ve bebeğe bir faydası yoktur. Bu tür gıdalar annenin kilo almasına ve şeker hastası ise olumsuz bir hal almasına sebep olabilir. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli. Bu tür tatlılar vitamin açısından daha kuvvetli tatlılardır.

Fazla tatlı tüketmek annede kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olur. İnsülin hormonun salgılanmasının artması kısa sürede daha çok acıkmanıza neden olur. Bu durum gestasyonel diyabet veya kalıcı şeker hastalığına zemin hazırlar.

Kâğıdı kalemi hazırlayın size mükemmel iki tarif vereceğim. Tam da hamileyken tatlı krizine iyi gelecek pratik tarifler.