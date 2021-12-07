Haberler Roza Haberleri Hamilelik Haberleri Hamilelik döneminde hangi tatlıları yemeliyiz?

Hamilelik döneminde hangi tatlıları yemeliyiz?

Tüm anneler eminim ki bir aşerme döneminden geçmişizdir. Uzmanlara göre aşerilen besin sağlığa zararlı olmadıkça o tatlının yenmezi tavsiye edilir. Böylece yeme dürtüsü giderilmiş olacaktır. Fakat burada önemli olan nokta aşırı şeker ve karbonhidrat barındıran yiyeceklerden ne kadar tüketilmesi gerektiğidir. Pasta Şefi Didar Yanar konu hakkında bilgiler verdi.

ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.12.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:31
Hamilelik döneminde hangi tatlıları yemeliyiz?

Aşerme haricinde aşırı şekerli ve karbonhidratlı gıdalar tüketmenin anne ve bebeğe bir faydası yoktur. Bu tür gıdalar annenin kilo almasına ve şeker hastası ise olumsuz bir hal almasına sebep olabilir. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli. Bu tür tatlılar vitamin açısından daha kuvvetli tatlılardır.

Fazla tatlı tüketmek annede kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olur. İnsülin hormonun salgılanmasının artması kısa sürede daha çok acıkmanıza neden olur. Bu durum gestasyonel diyabet veya kalıcı şeker hastalığına zemin hazırlar.

Kâğıdı kalemi hazırlayın size mükemmel iki tarif vereceğim. Tam da hamileyken tatlı krizine iyi gelecek pratik tarifler.

GRANOLA MALZEMELER

  • Yulaf ezmesi 100 gr
  • Hindistan cevizi 50 gr
  • Ceviz 50 gr
  • Badem 50 gr
  • Tahin 50 gr
  • Kuru kayısı 80 gr
  • Kuru üzüm 80 gr
  • Bal 80 gr
  • Tereyağ 60 gr
  • Su 50 gr

YAPILIŞI

Ceviz ve bademleri doğrayıp hafif renk alana kadar kavurun. Kuru kayısıları küp küp doğrayın. Yulaf ezmesi, Hindistan cevizi, kuru üzümle birlikte hepsini bir kapta karıştırın. Tahin, bal, tereyağı ve suyu tencerede ısıtın. Tüm malzemeyi birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kâğıt sererek üzerine serin. Önceden ısıtılmış fırında alt üst fanlı ya da fansız fark etmez 160 derecede 30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra ufalayıp yoğurda, dondurmaya ya da sade olarak yiyebilirsiniz. Afiyet olsun, şifa olsun.



YULAFLI KURABİYE MALZEMELER

  • Kakao 25 gr
  • Muz büyük 2 adet
  • Yulaf ezmesi 150 gr

YAPILIŞI

Muzları ezip kakao ile karıştırın. Yulafı ekleyip top haline getirin. Fırın tepsisine yağlı kâğıt sererek üzerine serin. Önceden ısıtılmış fırında alt üst fanlı ya da fansız fark etmez 180 derecede 20 dakika pişirin.

SON DAKİKA SON DAKİKA