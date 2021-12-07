Hamilelik döneminde hangi tatlıları yemeliyiz?

Aşerme haricinde aşırı şekerli ve karbonhidratlı gıdalar tüketmenin anne ve bebeğe bir faydası yoktur. Bu tür gıdalar annenin kilo almasına ve şeker hastası ise olumsuz bir hal almasına sebep olabilir. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli. Bu tür tatlılar vitamin açısından daha kuvvetli tatlılardır.
Fazla tatlı tüketmek annede kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olur. İnsülin hormonun salgılanmasının artması kısa sürede daha çok acıkmanıza neden olur. Bu durum gestasyonel diyabet veya kalıcı şeker hastalığına zemin hazırlar.
Kâğıdı kalemi hazırlayın size mükemmel iki tarif vereceğim. Tam da hamileyken tatlı krizine iyi gelecek pratik tarifler.
GRANOLA MALZEMELER
YAPILIŞI
Ceviz ve bademleri doğrayıp hafif renk alana kadar kavurun. Kuru kayısıları küp küp doğrayın. Yulaf ezmesi, Hindistan cevizi, kuru üzümle birlikte hepsini bir kapta karıştırın. Tahin, bal, tereyağı ve suyu tencerede ısıtın. Tüm malzemeyi birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kâğıt sererek üzerine serin. Önceden ısıtılmış fırında alt üst fanlı ya da fansız fark etmez 160 derecede 30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra ufalayıp yoğurda, dondurmaya ya da sade olarak yiyebilirsiniz. Afiyet olsun, şifa olsun.
YULAFLI KURABİYE MALZEMELER
YAPILIŞI
Muzları ezip kakao ile karıştırın. Yulafı ekleyip top haline getirin. Fırın tepsisine yağlı kâğıt sererek üzerine serin. Önceden ısıtılmış fırında alt üst fanlı ya da fansız fark etmez 180 derecede 20 dakika pişirin.