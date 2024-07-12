Hamilelikte kasık ağrılarına dikkat! Özellikle bu aylarda...

"SICAK ÇARPMASINDAN KORUNMAK İÇİN BU ÖNLEMLERE DİKKAT" Aşırı sıcakların tehlikelerinden bahseden Op. Dr. Oruç, şu bilgileri paylaştı: "Sıvı kaybından korunmak için yaz aylarında uyulması gereken temel kurallara hamilelerin daha sıkı uyması önerilmektedir. 11.00-16.00 saatleri arasında güneşin zararlı etkilerinden korunmak adına dışarı çıkılmaması veya en az ölçüde çıkılması birincil önlemdir. Mümkün olduğunca maruziyeti azaltmak amacıyla gölgede vakit geçirilmeli, ayakta uzun süre beklenmemeli ve açık havada uzun yürüyüşler yapılmamalıdır. Bunun yanı sıra, günlük 2-3 litre su tüketilmesi, çay- kahve gibi idrarla sıvı kaybını artıracak gıdaların fazla tüketiminden kaçınılması, yağlı yiyeceklerden kaçınılması, ağır spor yapılmaması, şapka veya gerektiğinde geniş gölge oluşturabilecek şemsiyelerin kullanılması, açık renkli ve bol kıyafetlerin tercih edilmesi önerilmektedir."

"GÜNEŞE ÇIKMADAN ÖNCE MUTLAKA KREM SÜRÜLMELİ" Güneş kreminin öneminden bahseden Op. Dr. Oruç, şunları belirtti: "Güneşe çıkmadan önce mutlaka güneş kremi sürülmeli ve gün içinde tazelenmelidir. Ürün seçiminde mineral filtreli ürünler tercih edilmeli, içeriğinden emin olunmayan ürünlerin kullanımından kaçınılmalıdır. Uzun süre güneşlenmekten kaçınılmalı, mümkün olduğunca gölgede vakit geçirilmelidir. Güneşten cildi korumak için düzenli olarak 2 saatte bir güneş kremi yenilenmelidir. Güneş kremi ürünlerinin seçiminde en yüksek faktörlü (güneş koruma faktörü - SPF 50 gibi) ürünler tercih edilmeli ve hamilelerde içeriği güvenli mineral bazlı ürünlerin tercih edilmesiyle zararlı ultraviyole dalgalarının emilimi azaltılmalıdır."