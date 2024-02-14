Hamilelikte sırt ağrılarını ortadan kaldıran egzersiz!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Açıkgözoğlu, yaşamlarının en özel ve heyecanlı dönemini yaşayan hamilelerin "gebelikte spor" konusunda merak ettiklerini anlattı. Her yaşta düzenli fiziksel aktivitenin sağlığa sayılamayacak kadar yararlı etkilerinin olduğunu hatırlatan Dr. Kağan Açıkgözoğlu, "Gebelik döneminde de yapılan egzersizlerin pek çok faydası var ve bu dönem sağlıklı yaşam tarzına adapte olmak için de oldukça iyi bir zaman" diye konuştu.





SPORA NE ZAMAN BAŞLANMALI, HANGİ SPORLAR YAPILMALI?

Dr. Kağan Açıkgözoğlu, egzersizlere başlamak için en uygun zamanın gebeliğin 10. haftası olduğunu, spor türü seçimi konusunda hamilelik öncesi spor yapan kadınla yapmayan kadın arasında fark olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hamilelik öncesi egzersiz yapan kadınlar gebelikte de bazı düzenlemelerle egzersize devam edebilirler. Gebelikte güvenle önerebildiğimiz bazı sporlar hariç hamilelikten önce yapılmayan özel bir spora, hamilelik esnasında başlanmasını önermiyorum. Gebelikte güvenle yapılabilecek birçok egzersiz türü mevcut; yürüyüş, yüzme, sabit bisiklet, düşük dozlu aerobik koşu, modifiye yoga, modifiye pilates, raket sporları, germe egzersizleri bunlardan başlıcaları. Hamileliğin ilk üç ayında hastalarıma önerdiğim en rahat egzersizlerin başında tempolu yürüyüş gelmektedir. Özellikle gebeliğin ikinci yarısından itibaren sırt üstü pozisyonda yapılan egzersizlerden kaçınılmalıdır. Hamileliğin ikinci üç ay döneminde ve sonrasında ise hastalarım için tempolu yürüyüş yanında yüzmeyi özellikle öneriyorum. Gebelikte kaçınılması gereken sporlara örnek olarak da; kayak, su kayağı, sörf gibi düşme riski yüksek sporlar; buz hokeyi, boks, basketbol, futbol gibi temaslı sporlar, dalma, paraşüt, ağır yoga ve ağır pilatesi sayabiliriz."



İDEAL TEMPO İÇİN "KONUŞMA TESTİ" YAPIN

Dr. Kağan Açıkgözoğlu, egzersiz süresi ve temposundan beslenmeye, kaçınmaları gereken hareketlere kadar pek çok konuda anne adaylarına önerilerde bulundu. Egzersize yeni başlayan gebe için başlangıç süresinin 20 dakika olması gerektiğini, bu sürenin haftalık 5'er dakika artırılabileceğini kaydeden Dr. Kağan Açıkgözoğlu, gebelere önerilerini şöyle sıraladı: