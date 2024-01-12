Kadın doğum uzmanı anlattı: "Rahat bir hamileliğin 8 adımı"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Elif Alaç, kışın sık rastlanan soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için anne adaylarının alabileceği bazı önlemleri şöyle sıraladı:

"AVM, okul, hastane ve toplu taşıma gibi kapalı ortamlara mümkün olmadıkça girmeyin. Eğer bu tarz kapalı ortamlarda bulunmanız gerekiyorsa maske kullanın.

"Gebelik döneminde sigara bırakılmış olsa dahi, pasif içicilik anne ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğinden kirli hava sirkülasyonunun yoğun olduğu bu ortamlardan kaçının.

"Anne adayları için beslenmenin çok önemli olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kış aylarında D vitamini ve omega-3 desteği açısından zengin içeriği olan balık, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, semiz otu ve ceviz gibi besinler tüketin. Ayrıca C vitamini zengin olan turunçgiller, biber, brokoli, limon, kivi gidi gıdaları da öğünlerinize ekleyin.