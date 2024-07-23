Kadın doğum uzmanı en rahat gebeliğin sırrını verdi! "Ne ödem kalacak ne halsizlik"

Op. Dr. Fatma Sezgin, "Gebelikte hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan ödem, kalp çarpıntısı, göz kararması, tansiyon düşüklüğü gibi sıkıntılar olabilmektedir. Yaz aylarında bu gibi şikâyetler biraz daha yoğun yaşanabilir. Bu durumda baş etmenin yolu güneş ışınlarınının dik geldiği saatlerde uzun süre güneşte kalmamak ve yeterince su içmek gereklidir.