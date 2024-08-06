Kanda pıhtılaşmaya sebep oluyor! Yazın yapılan bu hataya dikkat

"KALP HASTALARININ DİREKT KLİMANIN KARŞISINDA BULUNMAMALARI ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Kutlu, kalp hastalarına kumsalda güneşlenmemeleri önerisinde de bulunarak, "Denize girdiklerinde açığa doğru değil, denize paralel olarak yüzmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu durum kalp krizi geçirdiğinde diğer insanların müdahale edebilmesini ve hasta hayatının kurtarılma şansını artırıyor." ifadesini kullandı.

Klimalı ortamların riskine işaret eden Kutlu, "Kalp hastalarının sıcaktan birden ısının çok düşük olduğu klimalı ortamlara girmemeleri ya da klimanın karşısında direkt olarak bulunmamaları önemli. Sıcaktan soğuğa geçme, kalp damarlarında büzüşmeye neden olarak, kalp krizi riskini artırabiliyor." dedi.