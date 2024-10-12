Riskli gebeliklerin ardındaki o tehdit!

Görevli Doç. Dr. Obut, perinatolojinin, doğum ve doğum sonrası ilk dört ayda anne ve bebek sağlığıyla ilgilenen bir bilim dalı olduğunu söyledi.

Perinatologların standart kadın doğum eğitimi üzerine, üç yıl daha özellikle anne ve bebek sağlığını önceleyen dalda üst ihtisas almış doktorlar olduğunu ifade eden Obuz, gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini, riskli gebeliği olan anne adaylarının hangi riski teşkil etmesine göre değerlendirme yapıldığını ve ona göre tavsiyede bulunmak gerektiğini, standart bir önerinin tüm gebeler için geçerli olmadığını, her rahatsızlığın kendi içerisinde farklı yöntemler barındırdığını dile getirdi.



Tüm gebelerin en az bir defa perinatolog tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Obut, "35 yaş üstü ya da 18 yaş altı gebeler, daha önceki gebeliğinde kötü bir deneyim yaşamış gebelikler, akraba evlilikleri, yine gebelikte bebekte tespit edilmiş anormallik gibi risk teşkil eden her durumun perinatolog tarafından değerlendirilmesi ve kontrol edilmesini öneriyorum. Tabi ki bunlar gebelik aşamasında bebeğin ve annenin sağlığı için önemli ve dikkat edilmesi gereken durumlardır" dedi.