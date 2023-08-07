Tatilde enfeksiyon riskine dikkat! Özellikle bu kişiler dikkat etmeli...

Tatile çıktığınız dönemde yaptığınız yer tercihi; büyük oranda enfeksiyon riskiyle de karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu nedenle seçiminizi mutlaka önceden değerlendirilmelisiniz. Böylece doğru bir karar vererek yaz aylarını kendiniz için bir işkenceye dönüştürmeyen bir adım atmış olursunuz. İşte adım adım dikkat etmeniz gerekenler...

İHA Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:15 PAYLAŞ ABONE OL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Tanır, yaz aylarında gebelerin bazı önlemleri aldıkları takdirde tatile gitmelerinde bir sakınca olmadığını söyleyerek, "Gebelerin, enfeksiyon riski açısından denizi daha ön plana almaları daha uygun olabilir" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Tanır, gebelerin yaz aylarında en çok dikkat etmeleri gereken konunun su tüketimi olduğunu ifade ederek, "Yaz aylarında gebelerimizin biraz daha zorlandığı doğrudur. Sıcak basmaları, bazı alerjiler, bulantı ve kusma gibi şikayetler, uykusuzluk sıkıntıları ve bazı psikolojik olumsuz etkilenmeler yaz aylarında gebelerimizde biraz daha fazla görülüyor. Önerilerimizin başında gelen ve olmazsa olmazımız, bol su tüketimidir. Günde en aşağı 2,5 litre su tüketimini mutlaka öneriyoruz. Bunun yanında gebelerimizin kıyafetlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Daha rahat olan bol kıyafetler, pamuklu kıyafetler ve kendilerini rahat ettirici kıyafetler giymelerini öneriyoruz. Bu dönemde beslenme çok önemli. Gebelerimiz, az yağlı, az baharatlı daha hafif gıdalar tercih etmeliler. Salata, taze sebze ve meyveler diyete daha çok dahil edilmelidir. Öğünlerimizin miktarının azaltılması gerekiyor. Ancak öğünlerimizin miktarını azaltırken, sıklığını artırmamız lazım. Yani daha az ama daha sık beslenmeyi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.