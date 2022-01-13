Uzmanı uyardı! Hamile kalmak isteyenler tartıya dikkat

Hem kadın hem erkek bireylerin vücutlarında gün içinde harcadığı enerjiden daha fazla miktarda yağ birikmesi sonucu boy ve kilo arasındaki fark artmakta ve bu durum obeziteye sebep olmaktadır. Çeşitli üniversitelerde yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizdeki kadınların ortalama %45'inin, erkeklerin ise ortalama %25'inin aşırı kiloları sebebiyle kısırlık sorunu yaşadığı ortaya çıkmıştır. Çocuk sahibi olmak isteyen bireyler için obezite büyük sorun haline gelmektedir.

HORMON DENGESİNİ DE BOZUYOR! Kadın ve erkeklerde obezite üreme sistemini yöneten hormon dengesini olumsuz etkileyerek kısırlığa sebep oluyor diyen Op. Dr. Elçim Bayrak şöyle devam ediyor "Aşırı kilo yani obezite kadınlık hormonu olarak da bilinen östrojen hormonun düzgün çalışmasını kötü yönde etkileyip yumurta üretme konusunda sorunlara doğrudan sebep olmaktadır. Kadın metabolizması aşırı kilodan olumsuz etkilenmekte ve ilk olarak adet düzensizlikleri ortaya çıkmaktadır. Adet düzensizlikleri yumurtlama probleminin belirtisi olarak kabul edilmekte ve bu sebeple gebe kalmak oldukça zor hale gelmektedir. Sadece kadınlarda değil erkeklerde de obezite, erkeklik hormonu testosteronun etkisini olumsuz etkileyerek kaliteli sperm üretimini eksi yönde etkilemekte ve erkek infertilitesine de sebep olmaktadır." dedi. Aşırı kiloyla mücadele etmek zorunda kalan çiftler bu problemlerin yanı sıra kısırlık sorunu ile de başetmek durumunda da kalmaktadırlar.