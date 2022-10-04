Aşık olup olmadığınızı 5 adımda anlayacaksınız! Eğer ilişkide bunları yapıyorsanız…

Karşılıklı sevgi dünyanın en güzel şeylerinden biri oluyor. Birinin sizi sevip değer vermesi, sizin deliler gibi sevip onun için her şeyi göze almanız, en değerli duygulardan biri oluyor. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
HER AN BİRLİKTE OLMAK İSTERSİNİZ
Onu sürekli arar, mesaj atar ve mümkün olduğunca yakın olmanın yollarını bulmaya çalışırsınız. Bütün bir akşamı birlikte geçirdikten sonra bile, birlikte geçirdiğiniz zamanın yeterli olmadığını hissedebilirsiniz. Ayrıca sevdiğiniz kişinin yanında fazlasıyla heyecana kapılıp, eliniz ayağınız birbirine dolaşabilir.
AKLINIZDA HEP O VARDIR
İşteyken, evde yalnızken veya kadaşlarınızla dışarıdayken aklınızda sürekli o ve birlikte geçirdiğiniz anlar vardır. Sık sık birlikte fotoğraflarınıza bakarsınız ve en yakın arkadaşlarınıza, ailenize sürekli ondan bahsetmek istersiniz. Aklınıza gelen ilk şeydir.
KENDİNİZİ GÜVENDE HİSSEDERSİNİZ
Bir ilişkinin kolay olduğunu söylediğimizde, birbirinize zaman bulmak için uğraşmanıza gerek olmadığını kastediyoruz. Çok fazla vaktiniz olmasa bile , sırf diğer kişiyi görmek istediğiniz için zaman buluyorsunuz. Anlaşmazlığa düştüğünüzde veya kavga ettiğinizde bile, ilişkinizi egonuzun ve gururunuzun önüne koyduğunuz için bunları çözmenin yollarını bulursunuz. Sadece bu değil, aynı zamanda onunla güvende hissedersiniz, sanki onlara kalbinizle tamamen güvenebilirmişsiniz gibi. İş yerindeki en kötü günü geçirmiş olsanız bile, onu gördüğünüzde sinirleriniz anında geçer her şeyi bir anda unutursunuz.
ARKADAŞLARINIZ VE AİLENİZLE TANIŞTIRMAK İSTERSİNİZ
Bir ilişki gerçek olduğunda yeni aşkınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle tanıştırmak istemeniz çok normaldir. Her şey sizin için o kadar heyecan verici geliyor ki, hayatınızın o kısmını her zaman yanınızda olan insanlarla paylaşmak istiyorsunuz. Ayrıca, onların fikirleri sizin için önemli olduğundan, hayatınızdaki insanı sevmelerini istersiniz.
Birbirinizi arzulayan ve seven 2 insan arasındaki en doğal şey sevgi ilginize karşı şefkatli olmaktır. Ona mümkün olan her şekilde temasta bulunmak istersin.. El ele tutuşmak, saçlarıyla oynamak ya da sadece yanaklarını okşamak kadar basit bir şey olabilir. Birlikte bir süre sonra, bunların hiçbirini artık yapmak istemediğinizi fark ederseniz, muhtemelen bunun aşk değil, heyecan olduğu anlamına gelir.