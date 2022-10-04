Aşık olup olmadığınızı 5 adımda anlayacaksınız! Eğer ilişkide bunları yapıyorsanız…

Bir ilişkinin kolay olduğunu söylediğimizde, birbirinize zaman bulmak için uğraşmanıza gerek olmadığını kastediyoruz. Çok fazla vaktiniz olmasa bile , sırf diğer kişiyi görmek istediğiniz için zaman buluyorsunuz. Anlaşmazlığa düştüğünüzde veya kavga ettiğinizde bile, ilişkinizi egonuzun ve gururunuzun önüne koyduğunuz için bunları çözmenin yollarını bulursunuz. Sadece bu değil, aynı zamanda onunla güvende hissedersiniz, sanki onlara kalbinizle tamamen güvenebilirmişsiniz gibi. İş yerindeki en kötü günü geçirmiş olsanız bile, onu gördüğünüzde sinirleriniz anında geçer her şeyi bir anda unutursunuz.

ARKADAŞLARINIZ VE AİLENİZLE TANIŞTIRMAK İSTERSİNİZ

Bir ilişki gerçek olduğunda yeni aşkınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle tanıştırmak istemeniz çok normaldir. Her şey sizin için o kadar heyecan verici geliyor ki, hayatınızın o kısmını her zaman yanınızda olan insanlarla paylaşmak istiyorsunuz. Ayrıca, onların fikirleri sizin için önemli olduğundan, hayatınızdaki insanı sevmelerini istersiniz.

Birbirinizi arzulayan ve seven 2 insan arasındaki en doğal şey sevgi ilginize karşı şefkatli olmaktır. Ona mümkün olan her şekilde temasta bulunmak istersin.. El ele tutuşmak, saçlarıyla oynamak ya da sadece yanaklarını okşamak kadar basit bir şey olabilir. Birlikte bir süre sonra, bunların hiçbirini artık yapmak istemediğinizi fark ederseniz, muhtemelen bunun aşk değil, heyecan olduğu anlamına gelir.