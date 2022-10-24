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Ayrılık çanları mı çalıyor? İşte sevgilinizin ayrılmak istediğinin işareti

İlişkiler, her ne kadar başlaması çok heyecanlı olsa da birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrılıklar hemen herkes için zorlu olsa da, bazı belirtiler ilişkilerdeki bitiş noktasında benzerlik gösterir.

Giriş Tarihi: 24.10.2022 08:57
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Ayrılık çanları mı çalıyor? İşte sevgilinizin ayrılmak istediğinin işareti

Terapist ve İlişki Uzmanı Marisa Peer'e göre; davranışlardaki değişiklikler, ilişkilerde bitişin bir yansıması ve belirtisi olabilir. Bu nedenle eşinizin, erkek veya kız arkadaşınızın sizden ayrılmak isteyip istemediğini anlamanız için birkaç detaya bakmanız önemlidir.

Eşinizin veya sevgilinizin davranışların değiştirmesi, uzmanın açıkladığı gibi "kontrol ediyor" olarak algılanabilir. Marisa, "Eşlerden birinin şüpheleri varsa, ilişkiyi 'kontrol etmeye' başladıklarında davranışları aniden değişebilir" diyor.

Partnerinizin yakın zamanda ilişkiyi bitirmeyi düşündüğü en yaygın işaretlerden bazılarını sıraladı. İşte o işaretler…

PARTNERİNİZİN SİZDEN AYRILABİLECEĞİNE DAİR İŞARETLER

  • Daha az konuşmak veya paylaşımda bulunmak
  • Planları iptal etmek veya yapmaktan kaçınmak
  • Sizinle veya sizinle konuşurken dikkati dağılmış görünmek
  • Dış görünüşte özensizlik
  • Yakınlığın azalması
  • En küçük şeyler üzerinde gereksiz yere tartışma başlatmak
  • Bir şeyler gizlemek
  • Kendine verdiğin değer azalmaya başlar

Bununla birlikte, bu işaretler kendi başlarına, eşinizin bir şeyleri bitirmek istediği anlamına gelmeyebilir. Başka bir şeyin yanlış olduğunu gösterebilirler.

Marisa, "Elbette bunlar iş stresi veya geçmiş travmanın yeniden ortaya çıkması gibi başka şeylerin belirtileri olabilir, bu nedenle bu sizi endişelendiriyorsa eşinizle neler olup bittiğini tartışmak önemlidir" diyerek her ilişkideki dinamiklerin farklılık gösterdiğini belirtiyor.

İlişkinizi etkiliyor olsa da, ilişkinin kendisiyle ilgisi olmayabilir, bu nedenle eşinize ulaşın ve dinlemeye hazır olun. Her şey her zaman sizinle ilgili değildir.

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