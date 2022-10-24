Ayrılık çanları mı çalıyor? İşte sevgilinizin ayrılmak istediğinin işareti

Terapist ve İlişki Uzmanı Marisa Peer'e göre; davranışlardaki değişiklikler, ilişkilerde bitişin bir yansıması ve belirtisi olabilir. Bu nedenle eşinizin, erkek veya kız arkadaşınızın sizden ayrılmak isteyip istemediğini anlamanız için birkaç detaya bakmanız önemlidir.
Eşinizin veya sevgilinizin davranışların değiştirmesi, uzmanın açıkladığı gibi "kontrol ediyor" olarak algılanabilir. Marisa, "Eşlerden birinin şüpheleri varsa, ilişkiyi 'kontrol etmeye' başladıklarında davranışları aniden değişebilir" diyor.
Partnerinizin yakın zamanda ilişkiyi bitirmeyi düşündüğü en yaygın işaretlerden bazılarını sıraladı. İşte o işaretler…
PARTNERİNİZİN SİZDEN AYRILABİLECEĞİNE DAİR İŞARETLER
Bununla birlikte, bu işaretler kendi başlarına, eşinizin bir şeyleri bitirmek istediği anlamına gelmeyebilir. Başka bir şeyin yanlış olduğunu gösterebilirler.
Marisa, "Elbette bunlar iş stresi veya geçmiş travmanın yeniden ortaya çıkması gibi başka şeylerin belirtileri olabilir, bu nedenle bu sizi endişelendiriyorsa eşinizle neler olup bittiğini tartışmak önemlidir" diyerek her ilişkideki dinamiklerin farklılık gösterdiğini belirtiyor.