Ayrılık çanları mı çalıyor? İşte sevgilinizin ayrılmak istediğinin işareti

Terapist ve İlişki Uzmanı Marisa Peer'e göre; davranışlardaki değişiklikler, ilişkilerde bitişin bir yansıması ve belirtisi olabilir. Bu nedenle eşinizin, erkek veya kız arkadaşınızın sizden ayrılmak isteyip istemediğini anlamanız için birkaç detaya bakmanız önemlidir.