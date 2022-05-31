Bu özellikler babanızdan size miras! Okuduğunuzda çok şaşıracaksınız…

Aileden gelen genetiksel özellikler, bizlere kalan mirastır. Çocukların cinsiyetini belirleyen özellikler babadan gelir. Renk körlüğü gibi kalıtsal hastalıklar ise anneden geliyor. Peki babanızdan size kalan bu şaşırtıcı özelliklerin neler olduğunu biliyor musunuz? Gelin birlikte neler olduğuna bir bakalım…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:20

Biyoloji dersinde DNA'mızın %50'sini annelerimizden %50'sini babalarımızdan aldığımızı öğrendik. Ancak bu biyolojik gerçek, her bir ebeveynin çocuklarına eşit miktarda fiziksel özellik ve genetik özellik aktardığı anlamına gelmez. Aslında, çocukların aktif özelliklerini babalarından alma olasılıkları %60 daha fazladır.

BOY Bir kişinin boyu, her iki ebeveynden miras alınan en az 700 genetik varyasyon tarafından belirlenir. Bununla birlikte, her ebeveynin boy geninin biraz farklı bir şekilde çalıştığı görülüyor. Örneğin; babanın genleri, büyümeyi ve uzun ya da kısa boylu olmayı sağlıyor.