Bu özellikler babanızdan size miras! Okuduğunuzda çok şaşıracaksınız…

Biyoloji dersinde DNA'mızın %50'sini annelerimizden %50'sini babalarımızdan aldığımızı öğrendik. Ancak bu biyolojik gerçek, her bir ebeveynin çocuklarına eşit miktarda fiziksel özellik ve genetik özellik aktardığı anlamına gelmez. Aslında, çocukların aktif özelliklerini babalarından alma olasılıkları %60 daha fazladır.
BOY
Bir kişinin boyu, her iki ebeveynden miras alınan en az 700 genetik varyasyon tarafından belirlenir. Bununla birlikte, her ebeveynin boy geninin biraz farklı bir şekilde çalıştığı görülüyor. Örneğin; babanın genleri, büyümeyi ve uzun ya da kısa boylu olmayı sağlıyor.
ÇARPIK DİŞLER
Babanın diş sağlığının kötü olduğu durumlarda, annesinin dişleri çok iyi olsa bile, çocuğun dişçiyi sık ziyaret etmesi daha olasıdır. Diş çürümesine kadar her şey ve aradaki tüm diş sorunları doğrudan babanın geninden geliyor.
CİNSİYET
Babalar yeni doğan bebeklerinin cinsiyetinden %100 sorumludur. Genellikle cinsiyet kromozomları olarak bilinen X ve Y kromozomları, çocuğun cinsiyetini tanımlar. Kızlar babalarından bir X kromozomu alırlar, bu da bir XX genotipi ile sonuçlanır. Erkekler babalarından bir Y kromozomu alır ve bir XY genotipi ile sonuçlanır. Anneler sadece X kromozomunu geçtiği için, babalar cinsiyetin tamamen kontrolü altındadır.
GAMZELER
Birçok kültürde gamzeler güzellik ve çekiciliğin bir işareti olarak görülür. Ancak bilim adamları gamzeleri, kısalmış yüz kaslarından kaynaklanan bir kusur olarak tanımlarlar. Gamzelerin baskın bir genetik özellik oldukları ve daha yaygın olarak babadan miras kaldıkları için kalıtsal olduğu varsayılır.